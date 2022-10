Encre bleue – Midi fait de la résistance Faux panneaux de rue humoristiques en série à la rue du Midi, dont les habitants rejettent massivement la féminisation du nom récente. Julie

À la rue du Midi, d’étranges panneaux masquent le nouveau nom officiel «Rue Julia-Chamorel»… Julie

Toute la Cité de Calvin est acquise à la féminisation des noms de rues… Toute? Non! Une rue peuplée d’irréductibles Genevois résiste encore et toujours à… l’envahisseuse. Dans la rue du Midi du quartier des Grottes, rebaptisée depuis août dernier rue Julia-Chamorel, les habitants ont trouvé la parade pour garder leur lieudit. Sur les quatre panneaux bleus censés indiquer le nom au début et à la fin de la rue, de fausses pancartes en carton sont collées, ressemblant fortement aux officielles, occultant le nom de l’écrivaine vaudoise de la rue du même nom.

On y lit des noms de femmes, inventés par goût du jeu de mots, qui surplombent la plaque «rue du Midi», restée intouchée. Cette semaine, les rues «Katja Strov», «Aretha Connery», «Kim Fonchiez», ou encore «Théa Loueste» sont affichées. «Mais on les change régulièrement», nous confie un habitant, à l’origine de la mascarade, qui dure depuis un mois. «Quand les panneaux sont enlevés, c’est l’occasion d’en placer d’autres.» Ce dernier utilise du scotch double face: «Mon but n’est pas de faire de la déprédation, mais mon devoir citoyen en dénonçant une absurdité.» Il n’est pas seul à faire de la résistance: il y a un an, une pétition avec 85 signatures d’habitants de la rue avait été envoyée au conseiller administratif chargé du dossier, Alfonso Gomez. «On ne comprend pas pourquoi la construction des nouveaux quartiers, comme celui de l’Étang, qui ne compte aucun nom de femme, n’est pas utilisée pour mettre ces dernières à l’honneur. La rue du Midi a une histoire dans ce quartier ouvrier: elle est située plein sud et constamment baignée de soleil, d’où son nom.»

Ce qui est sûr, c’est que dans ce casse-tête de la féminisation des rues - et surtout, du choix des rues à rebaptiser! -, chacun voit midi à sa porte.

