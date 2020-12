Mobilité verte – Micro complète sa gamme avec une petite voiture urbaine La Microlino 2.0, ou «Citypod», sortira d’usine en 2021. Elle viendra compéter la trottinette électrique et la petite moto Microletta pour les déplacements quotidiens. Ivan Radja

Les frères Oliver (à g.) et Merlin Ouboter, concepteurs de petits véhicules électriques chez Micro Mobility Systems. DR

Un pot de yoghourt? Un œuf? Une antique carriole fleurant bon l’Italie des années 50? La Microlino 2.0 tient un peu de tout cela, mais emballée dans un look très sympa et, surtout, à la pointe de la technologie. Elle est la dernière-née de la trilogie mise au point par la société suisse Micro Mobility Systems – oui, celle des célèbres trottinettes. En clair, la trottinette électrique jusqu’à 15 km, les petites motos Microletta jusqu’à 50 km, et la minivoiture, la Micro 2.0, ou Citypod, jusqu’à 50 km.

Moins de 500 kilos

«Nous voulons être le leader dans le domaine de la micromobilité haut de gamme, explique Oliver Ouboter, directeur d’exploitation de Microlino AG. Nous voulons nous concentrer sur tout ce qui pèse moins de 500 kilos et pensons qu’avec la micromobilité, plus de 95% des distances peuvent être couvertes.»