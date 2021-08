Sortie cinéma – Michelle Pfeiffer: «J’aime jouer l’opposé de moi-même» L’actrice revient en mondaine ruinée dans «French Exit» un film d’Azazel Jacobs. Plus rare au cinéma depuis quelques années, elle explique comment elle considère la vie, le cap des 60 ans passés. Henri Arnaud (Los Angeles)

Après avoir dilapidé tout son héritage, Frances Price (Michelle Pfeiffer) décide de partir pour Paris pour y vivre modestement avec son fils Malcolm (Lucas Hedges) et leur chat «Small Frank». Tobias Datum/ Sony Pictures Classics

Il y a tout juste quarante-cinq ans, une Californienne de 18 ans tentait sa chance à Hollywood et se faisait repérer grâce à des apparitions à la télé dans des feuilletons cultes des années 70 comme «L’île fantastique» et «Chips». Cataloguée sur le petit écran comme la blonde séduisante, Michelle Pfeiffer est encore inconnue lorsqu’elle est choisie pour tourner «Grease 2» en 1981 pour succéder à Olivia Newton-John dans cette suite ratée de la comédie musicale culte. À force de travail et d’auditions, elle a passé la décennie suivante à s’imposer dans des rôles forts et variés. De «Scarface» à «Les liaisons dangereuses» et «Susie et les Baker Boys», de grands réalisateurs comme Brian De Palma ou Martin Scorsese sont séduits. Inoubliable Catwoman dans «Batman: le défi», Pfeiffer a aussi été la partenaire des plus grands, de Jack Nicholson à Robert De Niro, Al Pacino et Sean Connery.