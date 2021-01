Ski alpin – Michelle Gisin est lancée à la poursuite de Vreni Schneider L’Obwaldienne occupe la 2e place du géant de Kranjska Gora après la première manche. Elle égalerait son illustre prédécesseure en cas de podium. Ugo Curty

Partie avec le dossard numéro 1, Michelle Gisin a profité d’une piste parfaite. Getty Images

Michelle Gisin est en lice pour jouer la victoire au géant de Kranjska Gora ce samedi. Après la première manche, la Suissesse (2e) ne compte que 27 centièmes de retard sur l’Italienne Marta Bassino. Si la skieuse d’Engelberg parvient à rester sur le podium après le second tracé, elle sera montée sur la boîte dans les cinq disciplines au programme de la Coupe du monde (slalom, géant, super-G, descente et combiné). Un coup de force que seule Vreni Schneider a déjà réussi dans le camp helvétique, comme l’a rappelé le commentateur Romain Roseng sur la RTS.

Rast échoue de peu

Samedi en Slovénie, les autres Suissesses ont connu plus de peine. Lara Gut-Behrami (13e) et Mélanie Meillard (19e) ont concédé plus de deux secondes, tandis que Wendy Holdener a connu l’élimination. Cela a aussi été le cas de Corinne Suter mais la spécialiste de la vitesse était très rapide avant de sortir.

La Valaisanne Camille Rast (33e) a échoué à 21 centièmes de la qualification. Une déception pour celle qui avait obtenu la 6e place du slalom de Flachau mardi. Sa coéquipière Simone Wild (30e) a arraché le dernier billet disponible pour la deuxième manche (dès 14h) juste devant Priska Nufer (28e).