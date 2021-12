Ski alpin – Sara Hector réussit à devancer Mikaela Shiffrin Deuxième mardi derrière l’Américaine, la Suédoise a pris sa revanche ce mercredi lors du deuxième géant de Courchevel. Michelle Gisin en retrait, Camille Rast encore bien placée et qualifiée pour les JO. R. Ty

Sara Hector a laissé tout le monde derrière elle ce mercredi. AFP

Deuxième du géant de mardi à Courchevel derrière l’intouchable Mikaela Shiffrin, la Suédoise Sara Hector a pris sa revanche ce mercredi, à l’occasion du deuxième géant organisé dans la station française – en remplacement de celui de Killington (États-Unis), qui avait été annulé.

Meilleur temps de la première manche, Sara Hector a réussi à garder ses nerfs sur le deuxième tracé. Elle a su conserver 35 centièmes de seconde d’avance sur Mikaela Shiffrin, qui avait signé le troisième chrono le matin, à 0’’39 de Sara Hector. Deuxième de la première manche, la Française d’Annemasse Tessa Worley a été éjectée du podium par l’Italienne Marta Bassino, troisième à 0’’60 de la triomphatrice du jour. Hector remporte ainsi son deuxième succès en Coupe du monde.

Mikaela Shiffrin pointe toujours en tête du classement de la Coupe du monde de slalom géant (280 points, contre 202 pour Sara Hector), et elle prend le large au classement général (750 points, contre 635 à l’Italienne Sofia Goggia).

Sara Hector jubile: elle a tenu tête à Mikaela Shiffrin. AFP

Camille Rast confirme

Côté suisse, c’est un peu la soupe à la grimace. Michelle Gisin, brillante troisième mardi, était en embuscade après la première manche (sixième à 0’’81). Mais elle a moins bien négocié sa deuxième manche (21e chrono), rétrogradant à la dixième place (1’’78 de retard). Neuvième mardi, la Valaisanne Camille Rast a confirmé sa bonne forme en se classant douzième (+3’’11). Grâce à ce deuxième bon résultat consécutif, Camille Rast a validé son ticket pour les Jeux olympiques de Pékin.

Les autres Suissesses sont à chercher plus loin dans le classement. On trouve Wendy Holdener 16e à 3’’35, Simone Wild 18e à 3’’79, Andrea Ellenberger 25e à 4’’49 et Corinne Suter 26e à 4’’71, ces deux dernières ayant signé les deux moins bons chronos sur le deuxième parcours.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.