Ski alpin – Michelle Gisin éliminée en Finlande, Wendy Holdener en embuscade La première manche du slalom inaugural de la Coupe du monde 2022/23 n’a pas souri aux skieuses helvétiques, samedi à Levi. Si Holdener reste en course pour un podium, trois d’entre elles ont été éliminées. Florian Paccaud

Wendy Holdener peut encore espérer terminer dans le trio de tête. Getty Images

Une reprise compliquée. Les Suissesses n’ont pas brillé pour le coup d’envoi de la Coupe du monde de ski alpin féminine. Lors de la première manche du slalom de Lévi, les deux principaux atouts helvétiques n’ont pas réussi à abattre leurs meilleures cartes en Finlande. La Grisonne Michelle Gisin a été éliminée, tandis que la Schwytzoise Wendy Holdener occupe le 5e rang provisoire, à 61 centièmes de la tête. La Valaisanne Camille Rast n’a, elle, jamais été dans le coup. Le départ de la seconde manche est fixé à 13h.

Partie avec le dossard No 1, Lena Dürr a signé le meilleur chrono de ce premier tracé (54’’48). L’Allemande de 31 ans, troisième du classement de la spécialité l’an dernier, a relégué la Suédoise Anna Swenn Larsson à 45 centièmes grâce à une fin de parcours parfaitement maîtrisée. Les deux favorites, la Slovaque Petra Vlhová (55’’05) et l’Américaine Mikaela Shiffrin(55’’03) se classent respectivement 4e et 3e, à plus d’une demi-seconde.

En signant le 5e temps en 55’’09, Holdener reste en course pour un podium. Gisin est de son côté partie à la faute: «J’ai pris un peu trop de risques, a témoigné la Grisonne de 28 ans. C’est dommage car le chrono est correct et je me sentais bien sur le plat.» Les autres Suissesses engagées n’ont pas non plus été à la fête: l’Uranaise Aline Danioth a terminé à 2’’02 de Dürr, tandis que Rast a concédé 2’’22 de retard. Elles devront encore attendre pour savoir si elles sont qualifiées pour la 2e manche. Ce ne sera pas le cas de la Neuchâteloise Mélanie Meillard ni de la Saint-Galloise Nicole Good, qui n’ont pas franchi la ligne d’arrivée.

