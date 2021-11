Affaire du paiement suspect – Michel Platini est débouté devant le Tribunal pénal fédéral Les juges de Bellinzone rejettent deux demandes de l’ancien président de l’UEFA tendant notamment à la récusation du procureur en charge de l’enquête le concernant.

Michel Platini est soupçonné d’escroquerie, éventuellement complicité d’abus de confiance, voire complicité de gestion déloyale et faux dans les titres. KEYSTONE/Anthony Anex

Le Tribunal pénal fédéral rejette deux demandes de Michel Platini tendant à la récusation du procureur en charge de l’enquête le concernant et d’autres magistrats ainsi qu’à la consultation du dossier. Les juges de Bellinzone déboutent aussi l’avocat de l’ancien joueur et président de l’UEFA qui a reçu un avertissement.

En novembre 2020, le Ministère public de la Confédération (MPC) a informé Me Dominic Nellen, avocat de Michel Platini, que les faits ayant amené l’ouverture d’une enquête six mois plus tôt seraient requalifiés. Désormais, le Français est soupçonné d’escroquerie, éventuellement complicité d’abus de confiance, voire complicité de gestion déloyale et faux dans les titres.

Abo Nouvelle vie pour Platini «Je ne m’interdis rien, mais je dois trouver le défi qui me convient» Abo Entretien exclusif Sepp Blatter: «Je ne crains pas un procès» Dès janvier 2021, Me Nellen a exprimé des doutes sur l’impartialité du procureur fédéral en charge du dossier. Dans ce cadre, il a demandé la communication des actes de l’enquête extraordinaire menée contre l’ancien procureur général de la Confédération Michael Lauber. Relations entre le MPC et la FIFA Après avoir essuyé un refus, l’avocat a demandé la récusation de ce magistrat, d’un autre procureur ainsi que d’une procureure assistante. Parmi de nombreux griefs, il a invoqué d’étroites relations entre le MPC et la FIFA ainsi que les rencontres secrètes de Michael Lauber avec le président de la fédération internationale de football Gianni Infantino. Dans une décision publiée mardi, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral rejette la demande. Le rôle joué par le second procureur et l’assistante ne justifie pas leur récusation. Concernant le premier procureur, les juges relèvent que celui-ci mène l’enquête depuis 2019, après le départ du magistrat initialement en charge. Les actions contestées, comme le refus d’accès aux actes de l’enquête extraordinaire ainsi que l’avertissement adressé à l’avocat par ce magistrat, ont été confirmées par la Cour des plaintes dans des décisions publiées mardi également. Elles ne permettent donc pas de fonder la récusation du procureur principal. Accusations infondées Il ressort de la décision concernant l’avertissement adressé à Me Nellen que l’avocat a pris à partie le procureur. Il a déploré que «le MPC poursuive sur la voie des fautes qui ont conduit à la démission de Michael Lauber et à l’ouverture d’une procédure pénale contre lui et Gianni Infantino.» Il a demandé aussi la publication des actes de l’enquête extraordinaire «afin de pouvoir évaluer le degré de participation du MPC à ces actions illégales ainsi que leur portée.»

Pour la Cour des plaintes, l’avocat a accusé ainsi la présente direction de la procédure de mener des activités illégales sans en apporter la moindre preuve. De telles affirmations sont contraires à la bienséance. Ni la formulation, ni le contexte ne permettent de considérer qu’il s’agissait là d’une simple supposition. Dans ces conditions, le procureur pouvait se sentir attaqué et l’avertissement est justifié.

La procédure menée par le MPC fait suite au versement sans contrepartie de 2 millions de francs à Michel Platini par la FIFA en 2011. L’ancien international français et Sepp Blatter, qui présidait la fédération à l’époque, ont justifié ce montant par des arriérés d’honoraires de conseiller. Les deux hommes devront s’expliquer devant la Cour des affaires pénales, à Bellinzone.

Ces décisions de la Cour des plaintes sont définitives et ne peuvent pas faire l’objet d’un recours. (décisions BB.2021.61, 62 et 65 du 1er octobre 2021)

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.