Coup de bluff réussi – Michel Bussi se téléporte en 2097 dans «Nouvelle Babel» Géographe de formation, l’ancien chercheur au CNRS pulvérise les frontières du monde dans un roman noir d’anticipation. Embarquement immédiat! Cécile Lecoultre

Michel Bussi, 56 ans, 10 millions d’ouvrages depuis 2006. (Photo by JOEL SAGET/AFP) AFP

Disciple absolu d’Agatha Christie qui lui a inculqué le virus du twist narratif, Michel Bussi vénère aussi Jules Verne et Barjavel. Sous le signe de la S.F., «Nouvelle Babel» voyage ainsi à vingt mille lieues sous les mers de ses précédents romans, et pourtant en partage les mêmes obsessions insulaires. C’est la puissante séduction de cette dystopie. À la fois inscrite dans un futur assez proche pour en imaginer le potentiel le plus crédible, l’intrigue renoue avec la fibre humaniste d’un écrivain qui aime naviguer vers les horizons les plus lointains.

Sauts de puces intercontinentaux

En 2097, sur une planète unifiée par des lois uniques depuis 2058, Galiléo Nemrod préside des Terriens dont les mouvements sont codifiés par le bracelet TPR à leur poignet. Si chacun peut se télétransporter dans l’instant, les voyages sont strictement régulés par l’organisme PANGAÏA, de manière à éviter toute concentration intempestive. L’espèce semble désormais se tenir à carreau, les historiens enregistrant même l’éradication des guerres, miraculeuse opération après des pandémies virales et des catastrophes nucléaires quasi fatales.

Dictature consentie

Dans ces instants, Michel Bussi, ancien expert en géographie électorale et recompositions territoriales, recense les turpitudes humaines avec une sobriété optimiste. Dans ce monde presque virtuel, l’Océania du «1984» de George Orwell se maintient encore à quelques encablures. La hiérarchie sociale demeure dans une relative démocratie. Ainsi un ouvrier peut bosser sur un atoll polynésien et consacrer sa pause déjeuner à visiter sa mère en Bretagne. Ou encore zyeuter de belles naïades sous une cascade en Asie.

La première incursion de Michel Bussi dans le genre S.F. n’abandonne pas pour autant ses thèmes de prédilection, le huis clos, le rythme insulaire et surtout, le «twist», cet art du rebondissement ultime. LES PRESSES DE LA CITE

Ce jour-là, d’ailleurs, le concierge de l’île de Tetamanu, dans les Tuamotu, s’est absenté et n’a pas vu un homme accoster sur les plages vierges pour assassiner la dizaine de résidents milliardaires. Cette mobilité tridimensionnelle perturbe Artem et ses collègues enquêteurs, tout en collant aussi à l’envergure d’un monde paradoxalement rétracté.

La célèbre «Tour de Babel», de Van Valckenborch, en 1594. Dans celle imaginée par Michel Bussi, la langue prédominante est l’espagnol. DR

Complot géopolitique, crime crapuleux, malédiction mythologique? Les pistes abondent sous toutes les latitudes, du port d’Hong Kong au musée de la locomotive d’Amsterdam. Michel Bussi joue avec ses fantasmes avec une prudente délectation. Lui qui vient d’enquêter sur la disparition de Saint-Exupéry dans «Code 612», se prend même pour le Petit Prince, quand il consolait son chagrin en profitant de l’étroitesse de sa planète pour regarder 43 couchers de soleil de suite, d’un petit mouvement de fauteuil.

Dans «Nouvelle Babel», Bussi lance un tendre clin d’œil au Petit Prince et à Saint Ex, à qui il vient de consacrer un dossier. DR

Cécile Lecoultre, d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.