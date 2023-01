Bobsleigh – Michael Vogt postule à une médaille à mi-parcours Le Schwytzois de 25 ans s'est classé 3e, après deux des quatre manches des championnats du monde de bob à deux à St-Moritz (GR). Sa compagne Melanie Hasler a quant à elle quasiment abandonné tout espoir de podium. Robin Carrel St-Moritz

Un bob suisse en action @IBSF

Le Suisse, tout frais vice-champion d'Europe de la spécialité, a surpris la concurrence d'entrée, en mettant sept centièmes dans la vue aux Allemands Lochener/Fleischhauer et Friedrich/Schüller au terme de la première descente de l'après-midi. Ca a en revanche été plus compliqué pour Vogt lors de la deuxième manche, bouclée à 46 centièmes du chrono stratosphérique réussi par le pilote germanique Johannes Lochner.

Au général, l'Helvète est 3e à 0''39 du leader et à 0''07 de la deuxième place de Francesco Friedrich. Hall/Lawrence (GB) et Hafer/Sommer (All) sont à l'affût à simplement 9 et 15 centièmes du Suisse.

Afficher plus Melanie Hasler est trop loin du podium pour pouvoir espérer un miracle, dimanche, lors des Mondiaux de monobob à St-Moritz. L'Argovienne de 24 ans pointe à plus de huit dixièmes de la breloque tant espérée. La Suissesse en action. AFP Melanie Hasler avait fait illusion tôt le matin, dans le froid extrême des Grisons. Mais une 2e manche globalement ratée l'a reléguée à la 6e place, à 1''35 de la leader, l'Allemande Laura Nolte, après deux manches sur quatre. «Franchement, au départ, j'étais méga-stressée. A chaque fois j'ai un peu manqué ma poussée et mon entrée dans la machine. J'ai un peu plus tapé en 2e manche et il faudra corriger ça dimanche», a-t-elle dit, un peu déçue. La Suissesse compte 86 centièmes de retard sur la 3e place provisoire, détenue par une autre Allemande: Lisa Buckwitz. Le 2e rang est la propriété de l'Américaine Kaillie Humphries (à 0''27 de Nolte) qui avait impressionné sur le premier tracé. La seconde Suissesse en lice, Martina Fontanive, est trop loin pour espérer autre chose qu'un accessit (9e à 2''38).

Le dernier titre mondial d'un attelage à la croix blanche remonte à 2009, une éternité au vu de la tradition du bob suisse (31 médailles olympiques et 42 mondiales en tout et pour tout!). Ivo Rüegg et Cédric Grand l'avaient emporté en bob à deux à Lake Placid. Samedi, les autres duos helvètes ont complété le tableau d'ensemble plutôt réjouissant des leurs, en se classant provisoirement 8e pour Rohner/Rolli et 11e pour Friedli/Haas. Le pilote de ce dernier bob boitait bas dans l'aire d'arrivée, après une récente blessure au mollet.

Les deux premières manches de ces Mondiaux chez les messieurs ont donné lieu à trois chutes spectaculaires mais sans dommages physiques. Les bobs allemand, croate et canadien des doublettes Ammour/Hertel, Silic/Starek et Austin/Murray-Lawrence ont été victimes des premiers incidents de ces Mondiaux grisons. Les trois attelages sont partis à la faute dans le «horse shoe» à mi-parcours et ont fini de dévaler la piste sur le côté. Tous ont heureusement été vus en pleine forme ou presque dans la zone d'arrivée, quelques minutes après leurs cabrioles.



Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.