Office fédéral de la justice – Michael Schöll à la tête de l’administration La direction de l’Office fédéral de la justice va être reprise par Michael Schöll, actuel vice-directeur, qui remplacera Martin Dumermuth

Michael Schöll prendra ses fonctions le 1er septembre prochain (photo d’archives). Keystone/Peter Schneider

Michael Schöll va remplacer Martin Dumermuth à la tête de l’Office fédéral de la justice (OFJ). L’actuel vice-directeur de l’OFJ, âgé de 47 ans, prendra ses fonctions en septembre prochain. Martin Dumermuth partira lui à la retraite.

Michael Schöll travaille à l’OFJ depuis plus de 12 ans. Il possède un solide bagage académique et justifie d’une longue expérience dans le secteur privé et dans l’administration, souligne le Département fédéral de justice et police (DFJP) jeudi dans un communiqué.

Il a aussi pu tester ses connaissances, ses qualités de gestion et ses compétences sociales depuis 2009 à l’OFJ. D’abord chef de l’unité droit international privé, le Thurgovien a ensuite été nommé en 2012 chef suppléant du domaine direction droit privé, avant d’en prendre la tête trois ans plus tard.

Il a auparavant étudié le droit à St-Gall et Bâle, dans le canton de Genève, ainsi qu’aux Etats-Unis.

ATS