Procureur général de la Confédération – Michael Lauber sera auditionné La Commission judiciaire du parlement a décidé d’entendre le magistrat avant de se prononcer sur l’ouverture d’une procédure de révocation. Lise Bailat

Il y a un an, le 13 mai 2019, le procureur général de la Confédération, empêtré dans l’affaire FIFA, est auditionné par les Commissions de gestion du parlement, dont il obtient un appui. KEYSTONE/Anthony Anex

La Commission judiciaire du parlement avance avec une prudence de Sioux. Mardi, elle a décidé de convoquer le procureur général Michael Lauber à une audition. L’invitation est lancée pour mercredi prochain, le 20 mai. Suite à cette audition, la commission décidera ou non de lancer une procédure de révocation contre le magistrat controversé. «Si la Commission judiciaire a connaissance de faits mettant sérieusement en cause l’aptitude professionnelle et personnelle du procureur général de la Confédération, elle doit décider d’office d’ouvrir ou non une procédure de révocation», souligne son président, le conseiller aux États Andrea Caroni (PLR/AR). L’invitation à une audition est un premier pas.