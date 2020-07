États-Unis – Michael Cohen, ex-avocat de Trump, retourne en prison L’ex-avocat du président, condamné à trois ans de prison, a rejeté les conditions de son assignation à résidence.

Michael Cohen le 21 mai 2020 à New York. AFP

Michael Cohen, l’ex-avocat personnel de Donald Trump condamné à trois ans de prison pour diverses fraudes et violation des lois électorales, a été replacé en détention jeudi. Il avait été autorisé il y a six semaines à finir de purger sa peine à son domicile pour cause de pandémie.

«Aujourd’hui, Michael Cohen a rejeté les conditions de son assignation à domicile, et a par conséquent été renvoyé dans une prison fédérale», a indiqué un porte-parole du Bureau fédéral des prisons. Il n’a pas précisé quelles «conditions» avaient été rejetées par cet ex-avocat new-yorkais, ni dans quelle prison il serait renvoyé.

La semaine dernière, le New York Post avait surpris Michael Cohen, 53 ans, en train de manger dans un restaurant français situé tout près de son domicile new-yorkais. Photo à l’appui, le journal avait indiqué que ce repas «pourrait lui coûter sa liberté».

Antécédents médicaux

Michael Cohen avait été condamné en décembre 2018 à trois ans de prison pour avoir acheté le silence de deux anciennes maîtresses présumées de Donald Trump pendant la campagne présidentielle de 2016, en violation des lois électorales, ainsi que pour avoir fraudé sur ses impôts et menti au Congrès.

Incarcéré en mai 2019, il avait pu retourner à son domicile le 21 mai dernier. Ses avocats avaient fait valoir ses antécédents médicaux, y compris des «problèmes pulmonaires» qui le rendraient particulièrement vulnérable face au virus.

Après avoir travaillé pendant 10 ans pour la Trump Organization et s’être décrit comme le «pitbull» de Donald Trump, il s’était retourné contre l’ex-magnat de l’immobilier new-yorkais. Il avait assuré que les actes délictueux qu’il avait commis avaient été perpétrés à sa demande.

( ATS/NXP )