L’UDC cible la gauche «parasite» – Michaël Buffat: «Sur le fond, Marco Chiesa a parfaitement raison» Le conseiller national vaudois estime que le président de l’UDC, qui a attaqué frontalement la «gauche caviar» citadine lors de son discours du 1er Août, «fait bien de tirer la sonnette d’alarme».

Les politiques menées par les municipalités roses-vertes créent un fossé au sein de la population, selon Michaël Buffat. KEYSTONE/Cyril Zingaro

Michaël Buffat appuie les propos controversés du président de l’UDC Marco Chiesa, qui a fustigé le 1er août «les villes de gauche» menant des «politiques parasites». «Sur le fond, il a parfaitement raison», estime le conseiller national vaudois, qui s’est lancé dans la course au Conseil d’État vaudois pour l’élection de mars 2022.

Dans un discours vidéo, Marco Chiesa avait affirmé dimanche qu’il fallait combattre ces villes roses-vertes. La «gauche caviar» et les «moralisateurs verts» vivent «dans leurs bulles, à l’écart de la réalité que vivent la plupart des gens dans le pays», déclarait-il. Dans le même temps, les villes profitent des transferts de paiement en provenance des campagnes. Les villes menant des politiques nuisibles doivent être privées d’argent, selon le Tessinois.

Dans une interview accordée au «Blick», Michaël Buffat en a rajouté une couche, même si «sur la forme, je n’aurais pas utilisé les mêmes expressions». «Les politiques menées par les municipalités roses-vertes créent un fossé au sein de la population. Marco Chiesa fait donc bien de tirer la sonnette d’alarme», dit-il.

«Prenez par exemple la thématique de la mobilité. Dans les villes de gauche, on fait tout pour restreindre la mobilité individuelle et donc la voiture. On supprime les places de parc, on parle parfois de péages urbains. Cela cause une tension entre les villes et la campagne, car ceux qui vivent en périphérie ont plus de difficultés à accéder aux centres urbains», argumente-t-il.

Lausanne pointée du doigt

«Et c’est aussi un problème pour les commerçants. Lausanne, par exemple, fait tout pour décourager la voiture au centre-ville, mais se plaint en même temps du commerce en ligne qui explose au détriment de nos petits commerçants. C’est absurde», ajoute-t-il.

Pour Michaël Buffat, les propos de son président de parti ne sont pas polémiques ou clivants. «Ce ne sont pas Marco Chiesa ou l’UDC qui divisent mais les politiques de gauche. Il fait un simple constat et prononce un discours courageux de président. À l’UDC, on dit les choses clairement, telles qu’elles sont», clame-t-il.

L’UDC ne cache pas sa stratégie pour les prochaines élections fédérales de 2023: jouer sur le fossé ville-campagne en s’attaquant frontalement aux municipalités urbaines, roses-vertes en priorité.

Celui qui vise un siège au gouvernement vaudois pense que l’UDC romande va soutenir cette stratégie nationale sur le fond. «Nous, les Romands, nous allons aussi dénoncer les mauvaises politiques qui sont menées dans les villes et partout ailleurs. Nous voulons mettre fin à la politique des Verts ou des socialistes qui chercheraient à nuire à la Suisse», explique-t-il au «Blick».

ATS

