Suisse – Mia et Liam ont été les prénoms les plus populaires en 2019 Plus de 86’000 bébés sont nés l’an dernier en Suisse. Chez les filles, le prénom Mia a délogé Emma de la première place. Liam reste en tête.

La petite Julia elle porte un prénom qui ne figure pas dans le top 10. KEYSTONE

Mia et Liam étaient les prénoms les plus populaires pour les nouveau-nés en Suisse en 2019. Alors que Liam était déjà en tête l’année précédente, Mia a délogé Emma de la première place.

L’an dernier, 86’172 bébés sont nés en Suisse, indique mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Sur ce total, 443 petits garçons ont été baptisés Liam, 437 Noah et 360 Matteo. Chez les filles, 434 nouveau-nés ont été prénommés Mia, 402 Emma et 341 Sofia.

Chez les filles, Lara, Emilia, Mila, Lina, Lia, Lena, Anna complètent le top 10. Pour les garçons, il s’agit de Gabriel, Luca, Leon, Elias, Louis, David et Samuel.

Les Romands préfèrent toujours Emma

Les classements sont cependant très différents des deux côtés de la Sarine. En Suisse romande, Emma est restée de loin la favorite parmi les filles, suivie d’Eva, Chloé, Alice et Mia, ex aequo avec Sofia. Les garçons ont quant à eux été baptisés Liam, puis Gabriel, Arthur, Louis, Nathan et Lucas, à égalité avec Noah.

En Suisse alémanique, Mia a devancé Emilia et Lia. Les prénoms préférés pour les garçons ont été Noah, devant Leon et Liam.

Certains cantons affichent toutefois des préférences caractéristiques. Fribourg et Genève privilégient ainsi Chloé comme prénom féminin, alors qu’il ne figure pas dans le top 20 au niveau national.

En Suisse alémanique, Ben était le prénom de prédilection l’an dernier dans le canton de Lucerne, alors qu’il n’arrive que 15e au niveau national. Andrin et Dario prennent la huitième place, alors qu’ils ne figurent même pas dans le top 20 suisse.

