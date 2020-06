Communes – Meyrin veut à tout prix maintenir ses investissements Soutenir les entreprises, faire face à l’impact social de la crise sanitaire et finaliser le grand projet Cœur de Cité figurent parmi les priorités des autorités. Xavier Lafargue

Le grand projet Cœur de Cité prévoit notamment la construction d’une nouvelle mairie et la mise en souterrain du parking du centre commercial. ENRICO GASTALDELLO

Meyrin a connu un boom démographique impressionnant ces cinq dernières années, notamment avec la construction de l’écoquartier des Vergers. La législature qui s’ouvre doit permettre de poursuivre les efforts d’intégration et de qualité de vie dans une commune qui compte désormais près de 26’000 habitants. Mais avec la pandémie, le nouvel Exécutif s’est aussi fixé comme priorité le soutien aux plus démunis et aux entreprises.