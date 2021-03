Politique culturelle – Meyrin va pouvoir se pencher sur l’avenir du Forum Le Municipal accepte un crédit d’étude visant à relocaliser certaines activités durant le chantier Cœur de Cité. Les élus ont âprement croisé le fer. Xavier Lafargue

L’avenir du Forum Meyrin a été débattu avec acharnement lors de la séance du Conseil municipal du 9 mars. DR

La saga du Forum Meyrin a connu un nouvel épisode ce mardi 9 mars. Le Conseil municipal de la Cité satellite était en effet appelé à se déterminer sur un crédit d’étude de 215’000 francs. Objectif: relocaliser tout ou partie des activités du centre culturel durant les lourds travaux du chantier Cœur de Cité. Ce crédit, soutenu par l’Exécutif, divise les élus depuis plus d’une année.

«La culture est indispensable, elle nourrit la réflexion et invite au dialogue, fondements de notre démocratie.» Claudine Murciano, conseillère municipale Verte

Un «bref» retour en arrière s’impose pour comprendre l’enjeu de cette délibération, et l’atmosphère qui l’entoure. Le 4 février 2020, le Municipal accepte un crédit d’étude de 3,235 millions pour la mise à niveau du bâtiment Forum Meyrin et la relocalisation de la soixantaine d’activités qu’il abrite, du théâtre à la bibliothèque, des concerts aux expositions, etc. L’UDC juge la dépense «pharaonique» et lance un référendum, qui aboutit. Le 29 novembre, les Meyrinois sont donc appelés aux urnes et donnent raison aux référendaires, à plus de 60%. Le crédit d’étude est enterré.