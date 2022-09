Football – Meyrin s’écroule logiquement contre Winterthour Malgré une bonne entame, le club genevois de 1re Ligue, réduit à dix la dernière demi-heure, s’est incliné à domicile contre la lanterne rouge de Super League, lors du 2e tour de la Coupe (0-4). Brice Cheneval Meyrin

Les joueurs de Meyrin n’ont pas réalisé d’exploit et se sont inclinés face à Winterthour. keystone-sda.ch

Winterthour a mis fin aux rêves d’épopée de Meyrin. Le club genevois, actuel 7e de 1re Ligue, s’est incliné sur sa pelouse face à la lanterne rouge de Super League (0-4), à l’occasion du 2e tour de la Coupe de Suisse. Vu l’écart de niveau, le plan de jeu meyrinois était attendu: laisser la possession à l’adversaire, resserrer les lignes et exploiter les ouvertures.

Les Jaune et Noir ont appliqué la recette avec sérieux en début de match et auraient pu ouvrir le score s’ils avaient mieux négocié certaines relances maladroites de la défense visiteuse, symptomatique d’une équipe malade depuis l’entame de la saison (aucune victoire en championnat).

Devant la fébrilité affichée par son adversaire, Meyrin prenait confiance balle au pied et c’est le moment que choisissait Winterthour pour frapper, Corbaz finissant par faire trembler les filets au terme d’un cafouillage dans la surface (23e). Dans la foulée, Manzambi, seul face à Mutombo, voyait sa frappe à ras de terre être renvoyée par le poteau (25e), sauvant les Genevois du break. Ce même Manzambi passait encore tout près d’inscrire le second but à la 33e et à la 42e.

La sentence tombait à l’entame du deuxième acte: à peine entré, Ballet réalisait un festival de dribbles et concluait sa percée en solitaire d’une frappe imparable (52e). Déterminé à ne plus laisser de place au doute, Winterthour continuait de se montrer étouffant. Qui plus est, Meyrin se retrouvait à dix à l’heure de jeu suite à l’expulsion de Fazliji pour un second carton jaune (62e). La mission devenait alors impossible pour les hommes Jean-Philippe Lebeau, qui se faisaient transpercer une troisième puis une quatrième fois, par Buess (79e, 85e).

Meyrin – Winterthour 0-4 (0-1) Afficher plus Stade des Arbères. Arbitre: M. Cibelli.Buts: 22e Corbaz 0-1; 52e Ballet 0-2; 79e Buess 0-3; 85e Buess 0-4. Meyrin: Mutombo; Semedo, Fazliji, De Matos (46e Howard), Tusiama; Robin, Rezzonico, Vidakovic (86e Costa); Bavueza, Salan (61e Nsala), Sene (61e Jourdan). Entraîneur: Jean-Philippe Lebeau. Winterthour: Pukaj; Schättin, Gelmi, Lekaj, Gonçalves; Corbaz, Arnold, Ramizi (77e Seiler); Di Giusto (46e Ballet), Buess, Manzambi (69e Chiappetta). Entraîneur: Bruno Berner. Avertissements: 51e et 62e Fazliji; 53e Bavueza; 73e Vidakovic.

Expulsion: 62e Fazliji.

