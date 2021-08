Fête nationale – Meyrin se livre au patriotisme pédestre et joyeux Contraintes sanitaires obligent, la Commune a fait cavaler ses habitants, qui en ont été bien récompensés. Marc Moulin

Sous le préau de l’École des Vergers, le Théâtre Magnetic a proposé aux enfants meyrinois une version grinçante et pyromane de l’histoire des trois petits cochons. PIERRE ALBOUY

C’est une fête nationale qui a failli succomber à la pluie, mais qui a fini par se faufiler entre les gouttes. En début d’après-midi dimanche, Meyrin sous le crachin et les dix sites en plein air sur lesquels le 1er Août doit se festoyer font grise mine.

Une exposition interactive près du lac des Vernes? Les panneaux sont bâchés et à l’accueil, il n’y a que trois visiteurs égarés et des moutons. Un spectacle d’acrobatie aux Boudines? Reporté. On comprendra pourquoi en fin de journée, à la faveur de l’accalmie: des trombes d’eau auraient en effet interdit à l’époustouflant artiste de voltiger au sommet d’une toupie géante, comme il a l’a fait en hypnotisant son public.