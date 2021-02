Aménagements communaux – Meyrin s’apprête à rénover une troisième école Vieillissant, l’établissement de Meyrin-Village doit être mis aux normes. Le Municipal a dit oui à un crédit d’étude de près de 1,5 million de francs. Xavier Lafargue

L’emblématique école de Meyrin-Village, elle, date de 1948, contrairement aux quatre autres bâtiments de l’établissement, datant des années 70. XL

«Et de trois», a lancé le Vert Maurice Amato, lors du dernier Conseil municipal de Meyrin. Trois, c’est le nombre d’écoles de la commune qui ont fait ou font l’objet d’un vaste programme de rénovation. Des établissements scolaires qui datent tous des années 60 et 70 du temps où la commune, perdant son caractère villageois, a pris son essor avec l’aménagement de la première cité satellite de Suisse. «Un temps où l’on construisait vite et léger», a ajouté l’élu écologiste.

Surélévations à l’étude

Après la rénovation des Boudines, achevée, et celle de la Golette, en cours, c’est donc au tour de l’école de Meyrin-Village, pour laquelle le Délibératif vient de voter à l’unanimité un crédit d’étude de 1,46 million de francs. L’ensemble est composé de l’ancienne école bâtie en 1948, emblématique avec son clocher et sa façade peinte, et de quatre autres corps de bâtiments construits dans les années 70.