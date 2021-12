Commune et pandémie – Meyrin freine en raison du Covid Le Conseil administratif met en veilleuse plusieurs projets votés par le Municipal. Des élus sont désagréablement surpris. Xavier Lafargue

La mise en place d’un parcours de disc golf sur le terrain de la Campagne Charnaux, une motion déposée en juin 2016, devra encore attendre. XAVIER LAFARGUE

Le Conseil administratif de Meyrin a annoncé mardi soir qu’il mettait en veilleuse une quinzaine de projets, pour une durée indéterminée. Il s’agit de résolutions, de motions et de propositions votées souvent à l’unanimité par le Municipal, certaines remontant à 2016. Pourquoi ce coup de frein? Parce que le Covid épuise les services communaux. Reste que la décision est mal passée auprès de certains élus.

«Les jeunes sont les plus grandes victimes de la pandémie et ont besoin de soutien et de perspectives.» Damien Boccard, conseiller municipal Vert de Meyrin

«La nouvelle vague épidémiologique n’épargne pas l’administration meyrinoise, a commenté le maire Eric Cornuz. Assurer et maintenir les prestations de proximité essentielles à la population demande en permanence à l’administration agilité, adaptation, ingéniosité mais aussi efforts soutenus et redoublés.» Et l’élu Vert d’ajouter que le virus ou les quarantaines imposées n’ont pas non plus épargné les fonctionnaires. «Or, le devoir de l’employeur est de protéger la santé de ses collaborateurs.»