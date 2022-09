Offre culturelle à Genève – Meyrin abrite le premier «Musée joyeux» du canton Le Jardin botanique alpin et sa villa Le Cairn rejoignent un réseau international qui fait la part belle aux enfants et aux familles. Xavier Lafargue

Le Cairn/Villa du Jardin botanique alpin de Meyrin accueille dès ce mercredi 28 septembre «Le Jardin des images», spécialement conçu pour les familles et enfants jusqu’à 8 ans. Bryan-Lehmann

C’est une première genevoise. En signant le 13 septembre dernier la charte de l’association Môm’Art, le Service de la culture de Meyrin a rejoint le réseau «Musée Joyeux». Derrière ce label, qui va principalement se déployer au Jardin botanique alpin – et plus spécifiquement dans sa villa Le Cairn –, une volonté affirmée d’adapter l’offre culturelle et artistique de la Commune aux enfants et aux familles.