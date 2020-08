Photovoltaïque suisse – Meyer Burger veut relancer le solaire en Europe Mettre fin à l’hégémonie de la Chine sur les panneaux solaires: c’est le pari fait par le groupe Meyer Burger, basé à Thoune (BE). Dès 2021, il relancera la production de modules en Allemagne, grâce à sa technologie de pointe. Ivan Radja

Le groupe suisse Meyer Burger, dont le siège est à Thoune (BE), fait le pari de produire des modules solaires à prix compétitifs avec ceux des fabricants asiatiques. KEYSTONE

À une heure de route de Berlin, la Solar Valley, ou «Solartal», n’est plus que l’ombre de ce qu’elle fut à la fin des années 2000. À cette époque, quelque 3500 employés, la plupart au sein de la société Q Cells SE, constituaient le fer de lance de la production de technologie solaire allemande. Une ère désormais révolue, ce marché ayant été monopolisé en une décennie par les fabricants de panneaux chinois. Aujourd’hui, Q Cells, déclarée insolvable en 2012, n’emploie plus qu’un cinquième de ses effectifs, en tant qu’unité de la société sud-coréenne Hanwha Corp.

Augmentation de capital

Afin de contrer l’hégémonie asiatique, la société suisse Meyer Burger Technology entend redémarrer la production de modules solaires dans le «Solartal» dès l’année prochaine. Son directeur général Gunter Erfurt, nommé en avril dernier, déclarait récemment que «le fait que le monde laisse la production de panneaux solaires à la Chine est un vrai problème». Pour ce faire, le groupe annonçait fin juin son intention de procéder à une augmentation de capital de 165 millions de francs pour relancer cette industrie, avec une production pouvant atteindre un tiers de la demande annuelle de nouveaux panneaux européens d’ici le milieu de la décennie. Dans cette optique, il vient de vendre sa filiale Muegge à une holding allemande pour 24 millions de francs, après avoir acheté pour 14 millions de francs les actions et les brevets de la société allemande Solarworld, mise en faillite, et loué une usine de production au sud de Berlin pour produire les modules solaires.

«Laisser la production de panneaux solaires à la Chine est un vrai problème» Gunter Erfurt, directeur général de Meyer Burger

Gunter Erfurt, qui était directeur général de Solarworld et a grandi dans la région, connaît bien le secteur et entend refondre le modèle d’affaires de Meyer Burger. Selon un porte-parole de l’entreprise, le groupe «était auparavant un fournisseur de machines, mais souhaite maintenant se transformer en un fabricant de cellules et de modules solaires. La raison principale en est que Meyer Burger n’a pas été en mesure de devenir durablement rentable ces dernières années, malgré un leadership technologique incontesté».

À l’avenir, la technique d’hétérojonction «SmartWire» ne sera plus destinée qu’à l’entreprise, et non plus vendue à des tiers. Meyer Burger, qui a son siège à Thoune (BE), maintiendra la recherche et le développement de SmarWire et de la technologie cellulaire HJT en Suisse, notamment sur son site d’Hauterive (NE). La société conserve également des filiales en Chine, ainsi qu’un siège en Allemagne, à Hohenstein-Ernsthal, mais la production de modules se fera à Freiberg (Saxe) et Bitterfeld-Wolfen (Saxe-Anhalt).

Production élevée

«C’est une décision stratégique car Meyer Burger peut se rabattre sur les infrastructures existantes et utiliser le haut niveau d’expertise de ces régions, ce qui permettra une rapide montée en puissance et une qualité de produits élevée», précise le groupe. Les capacités au démarrage de la production, au premier semestre 2021, seront de 400 MW (mégawatts) par an en fabrication de cellules solaires, et de 400 MW en production de modules, avec une expansion jusqu’à 5 GW (gigawatts).

Clients potentiels

«Il existe actuellement des déclarations d’intention d’achat de la part de clients potentiels en Europe et aux États-Unis, totalisant plus de 2 GW par an», souligne le porte-parole. Le «Green Deal» européen constitue la toile de fond idéale pour ce pari industriel. «L’énergie solaire est la forme de production d’énergie électrique la plus économique, la plus respectueuse de l’environnement et du climat, indique Meyer Burger. Qui rappelle que «les objectifs climatiques européens donnent au solaire de belles perspectives d’avenir».

La guerre des prix

Reste la question du prix des cellules et des modules, qui se doit d’être compétitif face à ceux proposés par les fabricants chinois. Meyer Burger compte sur son avance technologique, qui devrait permettre un positionnement unique et une activité rentable et durable, avec des produits haut de gamme pour le segment des systèmes destinés aux toitures, mais également des modules pour le secteur des solaires qui recherchent des éléments à moindre prix.

«Nous pouvons être compétitifs notamment grâce à un niveau élevé d’automatisation, qui réduit les coûts de main-d’œuvre, explique le porte-parole. De plus, pour la vente en Europe, il n’y a pas les frais de transport depuis la Chine, qui représentent actuellement jusqu’à 10% du coût total des modules photovoltaïques, sans compter que cela augmente l’empreinte carbone des panneaux en provenance d’Exrême-Orient.»

Un pari jugé «ambitieux» cette semaine par une analyste de Bloomberg, qui rappelait que la fabrication de produits dans le solaire est «une activité très difficile à rentabiliser, et la modernisation d’anciennes usines n’est pas toujours aussi facile qu’espéré».