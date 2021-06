Énergies renouvelables – Meyer Burger, le génie suisse solaire qui défie les petits prix chinois La firme suisse a frisé l’effondrement. Elle inspire à nouveau confiance. Son patron, Gunter Erfurt, se profile déjà en futur héros outre-Rhin. Philippe Rodrik

Le CSEM (Centre suisse d ’ électronique et de microtechnique) e t Meyer Burger ont beaucoup coopéré pour améliorer les rendements des panneaux solaires, comme ceux utilisés pour la façade de l’institution neuchâteloise. Lucas Vuitel/Ville de Neuchâtel

L’énergie solaire? C’est tellement renouvelable et propre. Mais cela ne garantit pas la fortune. Loin de là! Meyer Burger en sait quelque chose. Cette firme bernoise, fondée en 1953, vient de frôler un effondrement définitif. En dix ans, son action a perdu plus de 95% de sa valeur. Elle a plongé en dessous de 10 centimes. Puis, tout à coup, la société inspire à nouveau confiance. Elle vient de décrocher deux crédits de financements portant, en tout, sur 185 millions d’euros (près de 200 millions de francs). Ils sont en plus assortis de garanties de pouvoirs publics, à savoir la République fédérale d’Allemagne et deux Länder.