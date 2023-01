Mexique – Huit personnes tuées dans l’attaque d’une boîte de nuit Des musiciens, des clients et des employés d’un club ont été tués lors d’une attaque armée à Jerez, au cœur d’une région touchée par la violence des cartels.

Image d’illustration. AFP

Des hommes lourdement armés ont ouvert le feu dans la nuit de vendredi à samedi dans une boîte de nuit située dans l’État du Zacatecas, à environ 670 km au nord de Mexico. Six personnes sont mortes sur place et deux ont succombé à leurs blessures par balle alors qu’elles recevaient des soins médicaux.

Des musiciens, des clients et des employés de la boîte de nuit figurent parmi les victimes, d’après les médias locaux. Cinq blessés par balle étaient toujours hospitalisés dimanche.

Rivalité entre deux cartels

La violence dans l’État du Zacatecas a provoqué l’année dernière le déplacement de centaines de civils. Elle provient notamment d’une rivalité entre les deux cartels les plus puissants du pays, Jalisco Nueva Generación et Sinaloa. En mars 2022, l’AFP avait constaté que les deux cartels s’étaient disputé un village repris par les forces de sécurité et déserté par ses habitants.

Le Mexique a enregistré plus de 340’000 assassinats et 100’000 disparus depuis le lancement, en 2006, d’une offensive militarisée contre les trafiquants de drogue. Un des artisans de cette offensive, l’ancien ministre de la Sécurité Genaro García Luna, est actuellement jugé devant un tribunal à New York pour complicité présumée avec le cartel de Sinaloa de Joaquín Guzmán.

