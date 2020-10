Amérique – Mexico retire une statue de Christophe Colomb Des militants avaient prévu de la démonter lundi, qui sera le jour de la commémoration de l’arrivée de Christophe Colomb en Amérique, en 1492.

La statue de Christophe Colomb entourée de plastique, en 2007, dans la capitale mexicaine. AFP

Une statue de l’explorateur Christophe Colomb a été retirée samedi d’une grande avenue de Mexico par les autorités. Des militants avaient annoncé leur intention de la démonter lors d’une manifestation prévue lundi à l’occasion de la commémoration de l’arrivée du navigateur génois en Amérique.

Ce retrait répond «à la demande du gouvernement de la ville de Mexico» de soumettre le monument «à un examen et à une éventuelle restauration», qui sera menée par l’institut national d’anthropologie et d’histoire (INAH), a annoncé dans un communiqué le Ministère de la culture.

Plusieurs groupes de militants avaient appelé à une manifestation sous le mot d’ordre «Nous la ferons tomber», lundi, jour de la commémoration de l’arrivée de Christophe Colomb en Amérique en 1492. Longtemps présenté comme «le découvreur de l’Amérique», Christophe Colomb est désormais associé, par certains, aux exactions commises par les Européens envers les Amérindiens. Quatre statues de frères franciscains, dont l’Espagnol Bartolomé de las Casas, ont également été déplacées en vue d’une restauration.

Excuses réclamées

La maire de Mexico Claudia Sheinbaum a laissé entendre, lors d’une conférence de presse, qu’une fois restauré, le monument pourrait ne pas être remonté sur l’avenue, où il avait été installé en 1877. «Cela vaudrait peut-être la peine […] de réfléchir collectivement à ce que Colomb représente, en particulier pour l’année prochaine», a-t-elle dit.

En 2021, le Mexique commémore le 200e anniversaire de l’Indépendance du Mexique et le 500e anniversaire de l’invasion européenne avec la chute de Tenochtitlan, ancien nom de Mexico sous domination aztèque. Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a réclamé dans une lettre datée du 2 octobre que le Vatican, mais également la couronne et le gouvernement espagnols, présentent des excuses aux peuples indigènes pour les «atrocités les plus honteuses» commises lors de la conquête espagnole en 1521.

ATS/NXP