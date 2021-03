Voulons-nous prolonger, voire accentuer, la crise institutionnelle alors que Genève traverse déjà la plus grande crise sanitaire, économique et sociale de l’histoire du Canton? Voilà le principal enjeu du deuxième tour de l’élection complémentaire au Conseil d’Etat. Alors que faire? Une analyse purement objective conduit à écarter l’hypothèse Pierre Maudet. Cela conduirait à prolonger pendant deux ans l’état de crise au gouvernement qui, à coup de réorganisations bancales, n’a jamais réussi à se dépêtrer de l’affaire portant le nom de son ancien président.

D’aucuns soutiennent que le vote Pierre Maudet serait un vote «utile» permettant à la droite de conserver la majorité au Conseil d’Etat. C’est oublier que Pierre Maudet ne se revendique plus de la droite, mais d’un mouvement indépendant dont les contours idéologiques sont mal définis, mais assurément en contradiction avec la posture institutionnelle qui a été la sienne pendant plus de vingt ans. Isolé au Conseil d’Etat et sans relais au Grand Conseil, Pierre Maudet ne peut plus être d’aucun secours à la droite genevoise. Avec lui, le Conseil d’Etat n’est ni de droite, ni de gauche, il est seulement dysfonctionnel.

Est-ce à dire que Fabienne Fischer serait la candidate qui pourrait lever le blocage institutionnel? Non, bien au contraire. Ecartée sèchement par les électeurs de son propre parti lors des élections au Grand Conseil en 2018, Fabienne Fischer n’a jamais siégé au parlement . Sans expérience politique notable, elle n’aurait aucune influence au sein d’un gouvernement composé exclusivement de personnalités rompues à la politique genevoise. Plus important encore, une élection de la candidate verte ferait pencher le gouvernement à gauche jusqu’au terme de la législature, alors même que le Grand Conseil resterait à droite. Cela serait une sorte de cohabitation à la sauce genevoise entre une gauche gouvernementale et une droite parlementaire. Dans ce scenario, la paralysie totale de nos institutions est garantie.

Une fois ces deux options écartées et sachant que le but ouvertement affiché, ou presque, d’Yves Nidegger est de mener une guérilla contre ses très hypothétiques collègues du Conseil d’Etat, la candidature de Delphine Bachmann sonne comme une évidence. Qui mieux qu’elle pour mettre fin à la crise institutionnelle? La politique coule dans les veines de cette femme dynamique siégeant au Grand Conseil depuis la précédente législature. Présidente du PDC, Delphine Bachmann endossera un rôle-clé au sein du collège gouvernemental. Cela ne l’empêchera pas de travailler en équipe et de rechercher l’intérêt collectif. Très écoutée au parlement et disposant de solides appuis des bancs socialistes à ceux du PLR, elle aura cette qualité rare et précieuse pour Genève en ces temps difficiles: celle de nouer des accords transversaux au parlement et de trouver des majorités. Car les blocages ne peuvent plus durer.

Il est urgent de prévoir la sortie de crise et d’avancer conjointement, que ce soit au Conseil d’Etat ou au Grand Conseil. Cette élection constitue une équation simple. La solution est là, devant nous. Elle s’appelle Delphine Bachmann.