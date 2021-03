Plainte contre les HUG et les EMS – Mettre et enlever ses habits professionnels, c’est du travail Le Syndicat des services publics estime que l’hôpital et les EMS du canton ne respectent pas la loi sur le travail. Le temps dévolu à mettre et enlever ses habits professionnels doit être compté comme du temps de travail. Fedele Mendicino

Les Hôpitaux universitaires de Genève. Laurent Guiraud / Archives

Le Syndicat des services publics (SSP) a saisi ce jeudi l’inspection du travail (OCIRT). Cette plainte dirigée contre les HUG et les EMS du canton estime que ces derniers ne respectent pas loi: «Conformément à la loi sur le travail (LTr), le temps dévolu à mettre et enlever ses habits professionnels doit être compté comme du temps de travail, relève le SSP dans son communiqué. Les HUG et la majorité des EMS du canton persistent à violer la loi en n’en tenant pas compte. Chaque année, des centaines d’heures sont ainsi gracieusement offertes aux employeurs.» Le syndicat rappelle être intervenu en 2019 déjà auprès des HUG et des faîtières des EMS (FEGEMS et AGEMS) pour demander de faire respecter la législation en vigueur.