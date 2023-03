Ce week-end – Mettez les voiles dans les bibliothèques genevoises Le deuxième BiblioWeekend aura lieu du 24 au 26 mars sur le thème du voyage, proposant des animations pour petits et grands dans le canton mais aussi dans toute la Suisse. Olivier Bot

Le visuel du BiblioWeekend de cette année. DR

À l’occasion du BiblioWeekend national qui aura lieu du 24 au 26 mars, les bibliothèques seront à l’honneur en Suisse. Plus de 380 bibliothèques de toute la Suisse proposent plus de 900 événements. L’objectif du BiblioWeekend est de mettre en avant les multiples compétences des bibliothèques et de centres de documentation. Pour cette deuxième édition, il s’agit de «mettre les voiles». Un thème qui appelle l’évocation de la riche littérature d’aventure et du voyage.

À la bibliothèque de l’UNIGE, sur le site des Bastions, vendredi à 17 h 30, une conférence-rencontre intitulée «Franchir une frontière: témoignages (XVIIe-XXe siècles)» sera animée par Yasmine Atlas et Eléonore Devevey, maîtres-assistantes au département de langue et de littérature françaises modernes. Aux Bastions, toujours, une exposition, à la question «Que vous évoquent vos voyages?» répond une autre exposition d’ouvrages de diverses disciplines et des poèmes, contes et récits d’étudiants. Sur le site de l’Uni Arve dans le Bâtiment Sciences II, c’est une fresque éphémère et collaborative réalisée par les étudiants qui évoquera le voyage, vendredi.

Sur la route du thé

La bibliothèque de Carouge propose une lecture, samedi à 17 h, par Lorette Andersen, d’extraits du livre d’Elisabeth Zurbriggen «La route à bout de bras», inspiré du récit de vie de Mamadou Sow, migrant et handicapé. Son témoignage, qui a pris la forme originale d’un abécédaire, exprime ses espoirs et sa volonté optimiste! Il raconte comment il est passé de la mendicité à la petite entreprise et a surmonté la discrimination dont sont victimes les handicapés en Afrique.

Au Musée Ariana, on mariera un livre et une assiette de céramique chinoise dans une histoire de saule, samedi à 11 h, tandis que la Bibliothèque d’art et d’archéologie ouvrira ses réserves au public dans une visite guidée toutes les heures de 11 h à 15 h, samedi. À 17 h, elle organise dans ses murs une rencontre avec le romancier, dramaturge, essayiste et poète Laurent Gaudé dans le cadre du Salon du livre. Et dimanche à 14 h, il sera question de céramiques voyageuses lors d’une visite guidée à deux voix. À 15 h 30, c’est la mémoire de Gustave Revilliod, fondateur du musée et grand voyageur, qui sera évoquée à deux voix.

L’exil juif et le peuple Sama

La bibliothèque juive Gérard Nodmann ouvrira ses portes au public pour un petit-déjeuner, dimanche à 9 h 45 avant un spectacle de création pour petits et grands «Si l’exil m’était conté» avec Martine Pasche et le duo musical Hotegezugt. Le Musée d’ethnographie de Genève présentera des objets du peuple Sama de ses collections avec des commentaires de Nicolas Rossier, marchand d’art et Damien Kunik, conservateur Asie du MEG. L’après-midi à 14 h, c’est François-Rovert Zacot, ethnologue, qui évoquera les traditions et valeurs de ce peuple en voie de disparition. Deirdre Foster, conteuse, racontera aux enfants l’épopée d’un héros Sama, Silungan Baltapa. Le film «Thy Womb de Brillante Ma Mendoza» sera projeté à l’auditorium, montrant le village flottant de Sitangkai aux Philippines.

La bibliothèque des Conservatoire et Jardin botaniques organisera pour sa part un grand jeu de l’oie sur le parcours de l’explorateur-botaniste Robert Fortune en Chine, dimanche à 14 h 15 avec une dégustation de thés l’après-midi. À 15 h 30, le récit du voyage de Robert Fortune, le voleur du secret du thé sera proposé au public.

Rédacteur en chef adjoint depuis 2017, chef de la rubrique Monde entre 2011 et 2017. Prix Varennes. Auteur de «Chercher et enquêter avec internet» aux Presses universitaires de Grenoble. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.