Réseaux et toile – #MeTooInceste brise le silence Alice Randegger

AFP

Le hashtag #MeTooInceste a été utilisé près de 130’000 fois sur Twitter depuis son lancement, le 16 janvier dernier. Dix jours après la parution de «La Familia Grande» de Camille Kouchner, la toile francophone – principalement française – réagit. Les témoignages d’internautes ayant subi des actes pédocriminels d’un membre de leur cercle familial s’additionnent, alors que son cousin anglais et international #MeTooIncest est à la traîne.

Le tabou des tabous en termes de violences sexuelles porte sur sa mise en mots, et non sur sa pratique. Comment expliquer autrement les prises de paroles publiques qui se succèdent depuis deux semaines? Elleen sont d’autant plus glaçantes et courageuses. Les comptes d’anonymes ou ceux, officiels, de personnalités publiques égrainent les témoignages. Peut-être encouragées par le précédent #MeToo, et certainement parce que les petites filles sont statistiquement plus victimes que les petits garçons, les femmes écrivent en masse. Mais les hommes aussi – et ça, c’est une avancée.

Les messages prennent des formes multiples. Plus ou moins longs, plus ou moins précis. Ce qui frappe, outre la violence, c’est le nombre de tweets qui racontent l’impunité des agresseurs, connus des proches. C’est aussi l’omniprésence de l’amnésie traumatique. Et la multiplication des victimes au sein d’une même famille.

Après la vague #MeToo, après le tapage médiatique autour de l’affaire Matzneff, #MeTooInceste marque un nouveau tournant. Non pas dans la libération de la parole des victimes de violences sexuelles, mais dans la prise de conscience de leur existence.