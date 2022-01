Déclaration d’amour – Metin Arditi célèbre Istanbul, la ville de ses racines L’écrivain genevois voyage en Orient et revient à l’enfance pour son troisième «Dictionnaire amoureux». Pascale Zimmermann Corpataux

Metin Arditi retourne avec le plus grand plaisir à Istanbul, où il effectue chaque fois le même périple. LUCIEN FORTUNATI

«J’ai la chance – j’ose le dire – de ne pas habiter Istanbul. Cela me permet, à chacun de mes voyages, de revivre les mêmes émotions, à la fois attendues et toujours surprenantes.» Tout est dit, ou presque, dans cette confession. Metin Arditi y dévoile son penchant pour les délices de l’absence, l’émulation des retrouvailles et la joie des plaisirs connus. Istanbul, qu’il a quittée à l’âge de sept ans pour l’austérité d’un pensionnat de la Riviera vaudoise, reste pour l’écrivain genevois «le lieu du bonheur parfait». Cela valait bien les 530 pages et les 155 entrées d’un «Dictionnaire amoureux».

C’est le troisième volume de cette collection des éditions Plon-Grasset qu’il rédige – après le «Dictionnaire amoureux de la Suisse» en 2017 et le «Dictionnaire amoureux de l’Esprit français» en 2019. Celui dans lequel s’épanouissent sans réserve sa plus vive gratitude et sa plus sincère admiration pour la cité qui l’a vu grandir. Rien n’est plus facile que de se laisser emporter avec lui d’un pont à l’autre sur la Corne d’Or et sur le Bosphore, du grand bazar au palais de Dolmabahçe, de la rue des fabricants d’encre à la terrasse des cafés stambouliotes.

«Il n’y a pas une mais mille recettes de baklava. Toutes méritent d’être goûtées» Metin Arditi, écrivain

Metin Arditi aborde dans son «Dictionnaire» des thèmes très divers, balayant l’histoire, la politique, la géographie, les traditions, les ascendances, les chagrins aussi de cette ville qui fut «longtemps capitale d’empires immenses, le produit fascinant d’un empilage de cultures arrivées au fil de vingt siècles, en un même lieu appelé Byzance, puis Constantinople, et enfin Istanbul, et qui se sont fondues les unes dans les autres en une étonnante harmonie». Il admire son sens de l’accueil de l’étranger, la variété des langues qu’on y parle, la richesse de son architecture. Et souligne l’ambiguïté des relations «d’amitié contrariée» qui unissent Istanbul et la Grèce.

Mais c’est peut-être dans les chapitres traitant de la nourriture qu’éclate avec le plus de gaieté la sensualité de son attachement à «sa» ville. Metin Arditi glisse ici ou là avec une gourmandise palpable la recette de ses mets favoris: baklava – «Il n’y a pas une mais mille recettes de baklava. Toutes méritent d’être goûtées» -, confiture de coings, confiture de rose, le nom en turc de tous les poissons qu’il convient de déguster, la manière de boire son café et son thé, ainsi que l’adresse de son restaurant préféré.

L’auteur insère également entre les pages du «Dictionnaire amoureux d’Istanbul» des bribes de certains de ses romans. Car toujours il revient à ses origines. Et à chaque voyage il effectue le même périple, immanquablement, pour le plaisir de revoir ce qui est à chaque passage un peu différent.

