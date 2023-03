Salons d’horlogerie – Métiers d’art à l’honneur Patek Philippe présente 70 garde-temps de haut artisanat dans ses salons genevois, démonstrations à l’appui. Carole Kittner

Montre de poche «Léopard» avec marqueterie de bois, gravure main et émail champlevé. S. DUOUCHET/PATEK PHILIPPE

C’est du 1er au 15 avril que les salons Patek Philippe de Genève offrent au public une occasion unique de venir découvrir leur collection de «Haut Artisanat 2023». Dans le bâtiment historique de la rue du Rhône, près de 70 garde-temps: montres de poche, montres-bracelets, pendulettes, minipendulettes Dôme, pendulettes de table datant de cette année, mais aussi des modèles historiques provenant du Patek Philippe Museum. Les pièces regroupées par thèmes sont montrées dans deux espaces dédiés, imaginés pour accompagner l’exposition. Chaque exemplaire présenté est unique ou produit en série très limitée et met en avant le patrimoine exceptionnel de la maison lorsqu’il s’agit de métier d’art.

On retrouve ici des techniques ancestrales comme l’émail Grand Feu cloisonné, la peinture miniature sur émail, l’émail grisaille, flinqué, paillonné ou champlevé, la gravure main, le guillochage, le sertissage et, en parallèle, des techniques ultranovatrices comme la micromarqueterie de bois et les émaux sur faïence de Longwy. Le premier espace laisse libre cours aux curiosités et aux merveilles de la nature, de la flore et de la faune. Comme ce «Léopard» qui orne la montre de poche présentant l’animal plus vrai que nature avec sa marqueterie de bois, sa gravure main et son émail champlevé. Pour reproduire le félin, l’artisan marqueteur a découpé et assemblé 363 pièces et 50 minuscules incrustations de bois couvrant une palette de 21 essences aux couleurs, textures et veinures différentes. Rien que cela! Le second espace, lui, rend hommage aux grandes légendes de l’aventure humaine, à l’instar de cet ensemble de garde-temps consacré aux compétitions automobiles. Avec notamment la montre-bracelet Calatrava, référence 5189G-001 «Grand Prix des Nations-1948» et son cadran en émail cloisonné, émail paillonné et peinture miniature sur émail. En marge de cette exposition «Haut Artisanat 2023», des démonstrations et rencontres avec les artisans seront aussi proposées.

Montre-bracelet Calatrava 5189G-001 «Grand Prix des Nations-1948», avec cadran en émail cloisonné, émail paillonné et peinture miniature sur émail. PATEK PHILIPPE

