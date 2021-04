Nature – Méthodes douces pour chasser les bébêtes du balcon Nos conseils pour se débarrasser des ravageurs sans pesticides tout en favorisant la biodiversité. Rebecca Mosimann

La belle saison n’a pas encore commencé que les premières colonies de fourmis se déplacent d’un pot à l’autre sur le balcon. Direction les rosiers où se sont installées plusieurs familles de pucerons. Sans compter toutes les autres minuscules bestioles qui se régalent déjà des jeunes pousses. L’envie de les éradiquer rapidement à coups de puissants insecticides est tentante, mais la méthode trop agressive pour l’environnement. Tournons-nous plutôt vers les traitements naturels qui selon ses adeptes sont tout aussi efficaces en respectant quelques règles de base. «Il est important d’agir au bon moment et surtout d’observer régulièrement ses plantes, insiste Sophie Dunand Martin, ingénieure HES en horticulture et répondante «nature en ville» pour la Ville de Lausanne. Avec les traitements biologiques, le but n’est pas l’anéantissement total des insectes mais de trouver un équilibre entre eux. Si par exemple on élimine tous les pucerons, on ne fera pas venir les auxiliaires (ndlr: ces insectes qui aident à réguler les populations de ravageurs).»

«Privilégier des espèces indigènes est la solution la plus efficace, car elles sont très résistantes.» Margaux Favre, cheffe d’équipe d’entretien des jardins naturels chez 1001 jardins à Échallens

L’orientation du balcon et l’ensoleillement ont un impact majeur sur la vitalité des plantes et leur capacité à résister aux attaques. «Lorsqu’on est plein sud, on peut aménager des zones d’ombre à l’aide de nattes en jonc afin d’éviter que les racines ne surchauffent. En diversifiant les végétaux et en les sélectionnant selon leurs besoins en termes d’exposition, on arrive aussi à recréer un biotope naturel.» Dans ce sens, privilégier des espèces indigènes est la solution la plus efficace, car elles sont très résistantes, confirme Margaux Favre, cheffe d’équipe d’entretien des jardins naturels chez 1001 jardins à Échallens. Et d’ajouter: «Choisir des bacs et pots en terre cuite plutôt qu’en plastique permet d’obtenir une meilleure évaporation de l’eau et d’éviter ainsi la prolifération de champignons. Rempoter tous les deux ans avec de la nouvelle terre redonne des nutriments aux plantes, car plus elles seront faibles plus elles seront attaquées.» Pour contrer naturellement les cinq parasites les plus fréquents, les spécialistes livrent leurs astuces.

Les fourmis

«Elles gênent plus les humains que les végétaux, observe Sophie Dunand Martin. Pourtant elles ont aussi des avantages, car elles aèrent la terre.» Mais leur présence en nombre dans les pots peut rendre les plantes moins vigoureuses et surtout elles favorisent les populations de pucerons. Le meilleur répulsif naturel est l’huile essentielle de lavande (lire encadré). «Lorsqu’elles arrivent à rentrer dans la maison, j’en mets quelques gouttes pures sur les zones de passage. Sur les balcons, elles sont attirées par les substances sucrées. Par conséquent, il faut éviter de laisser traîner de la nourriture.»

Des traitements bios à réaliser soi- même Les recettes de Sophie Dunand Martin, répondante «nature en ville» pour la Ville de Lausanne, sont adaptées du livre «Purin d'ortie & Cie», Bernard Bertrand, Jean-Paul Collaert, Eric Petiot, Ed. du Terran, 128 p. Répulsif contre les fourmis: dans un litre d'eau, ajouter 5 gouttes d'huile essentielle de lavande diluée dans du savon noir. Antipucerons: Mélanger 30 ml de savon noir dans 1 litre d'eau avec 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. Pulvériser le matin. Antipucerons et antifongique: extrait fermenté de fougère. Mettre 10 gr de fougère (photo) séchée dans 1 litre d'eau ou 1 kg de fougère fraîche dans 10 litres. Laisser le mélange couvert fermenter dans un endroit chaud à l'extérieur entre 7 à 10 jours, puis filtrer. Utiliser l'extrait fermenté dilué à 10% avec de l'eau soit en arrosage soit en pulvérisation. Antifongique contre le mildiou et l'oïdium: décoction de prêle. Faire tremper 50 gr de prêle (photo) séchée dans 5 litres d'eau pendant 24 heures et cuire 30 minutes. Laisser reposer encore 24 heures puis filtrer. Diluer la décoction à 5% avec de l'eau en pulvérisation le matin avant la floraison. Macération d'ail: dans un litre d'eau, mélanger 200 gr d'ail, 20 ml d'huile de lin et 20 gr de savon noir. Diluer à 5% et pulvériser le matin. La fougère possède de nombreuses vertus, notamment comme antipucerons. getty Répulsif contre les insectes et stimulant: extrait fermenté d'ortie (ou de consoude): mettre 100 gr d'ortie séchée ou 1 kilo d'ortie fraîche dans 10 litres d'eau. Laisser fermenter avec un couvercle. Lorsque la préparation ne fait plus de mousse, filtrer. La diluer à 3% dans de l'eau en pulvérisation (très efficace contre les araignées) ou à 10% en arrosage en fin de journée. Pour tous ces mélanges, il est recommandé d'utiliser de l'eau de pluie. R. M

Les pucerons

Ces petites bêtes vertes et poilues sont facilement reconnaissables lorsqu’elles s’agglutinent sous les feuilles, sur les tiges ou sur les bourgeons des plantes. Très gourmandes des rosiers, elles aiment aussi les aromatiques aux feuilles tendres comme la verveine odorante. Pour en venir à bout — elles se multiplient très rapidement — le savon noir et l’extrait fermenté de fougère se révèlent très efficaces. «Il faut agir rapidement au tout début du printemps, car elles naissent à partir de larves qui ont hiverné dans la terre.» Pour administrer les traitements, le moment de la journée est décisif. «La pulvérisation est recommandée en début de matinée afin d’éviter les brûlures du soleil sur les feuilles. L’arrosage, lui, plutôt le soir.» Si l’on n’a pas la patience d’attendre l’arrivée des coccinelles, «on peut acheter des larves, un auxiliaire qui se régalera aussi des pucerons», ajoute Margaux Favre.

Les champignons

Parmi les maladies fongiques les plus répandues, on trouve «le mildiou qui provoque des taches brunes sur les feuilles et l’oïdium qui, lui, forme un voile blanc», détaille Sophie Dunand Martin. Dans ces cas, les plantes remèdes sont la prêle en décoction ou encore l’ail en macération. Là aussi, il vaut mieux commencer le traitement relativement tôt dans la saison. Et parallèlement renforcer ses végétaux avec de l’extrait fermenté d’ortie ou de consoude. «L’ortie est aussi un très bon répulsif contre les insectes.»

Les araignées

Une plante attaquée par ces minuscules bestioles qu’on ne peut distinguer qu’à la loupe est freinée dans sa croissance et ses feuilles restent petites. «Les araignées piquent le feuillage qui devient grisâtre et le végétal s’affaiblit. Elles aiment les environnements secs et chauds, comme les balcons orientés plein sud.» Là encore, l’extrait fermenté d’ortie en pulvérisation devrait en venir à bout.

Les otiorhynques

Ces insectes de la famille des coléoptères laissent des marques de morsures facilement identifiables sur les feuilles de divers arbustes. Si un répulsif au savon noir peut repousser des otiorhynques adultes, il ne faut pas oublier d’éliminer aussi leurs larves qui s’attaquent aux racines des plantes et les font mourir. C’est là qu’un auxiliaire vient à la rescousse: les nématodes, des vers voraces, qui vont se régaler des larves. «Les nématodes doivent être mis dans la terre deux fois par année, au printemps et en automne. La terre doit rester bien humide pendant trois semaines pour qu’ils puissent pleinement se développer», conclut Margaux Favre.

