Crédit d’engagement – MétéoSuisse aura de quoi sécuriser sa puissance de calcul Après le National, le Conseil des États a donné à l’unanimité son feu vert pour financer le développement de l’agence qui alerte sur les dangers naturels.

Toute défaillance du centre de calcul durant par exemple une tempête pourrait avoir des répercussions très graves sur la capacité d’alerte de l’institut météorologique. KEYSTONE/Gaetan Bally

L’Office fédéral de météorologie (MétéoSuisse) bénéficiera d’un crédit d’engagement de 34,3 millions de francs pour assurer son bon fonctionnement et en particulier sécuriser sa puissance de calcul. Après le National, le Conseil des États a donné mercredi son feu vert à l’unanimité.

MétéoSuisse fournit ses services, dont certains sont particulièrement sensibles, 24 heures sur 24 dans toute la Suisse et à l’international. Toute défaillance du centre de calcul durant par exemple une tempête pourrait avoir des répercussions très graves sur la capacité d’alerte de l’institut météorologique, a rappelé Olivier Français (PLR/VD) pour la commission.



Combler une lacune

Le crédit d’engagement doit permettre de combler une lacune et d’améliorer la sécurité. À long terme, MétéoSuisse n’exploitera plus aucune infrastructure de calcul propre. L’office utilisera en partie le réseau de centres de calcul de la Confédération et en partie différents fournisseurs de services informatiques. Il s’appuiera sur une infrastructure en nuage interne et externe à la Confédération.

Il s’agit d’une solution décentralisée avec des technologies disponibles aujourd’hui, a complété le chef du Département fédéral de l’intérieur Alain Berset. Elle permettra de gérer quelque 300 applications spécialisées dont 240 sont jugées critiques sans recourir à une infrastructure de serveur propre.

Le coût total du projet, qui doit s’étendre de 2022 à 2028, est évalué à 41,8 millions. MétéoSuisse fournira des prestations propres pour 7,5 millions. Une première tranche de 16,5 millions de francs devrait être libérée.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.