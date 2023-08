Météo – La tempête Idalia s’est formée dans les Caraïbes près du Mexique De nombreux lieux touristiques sont désormais à proximité de la tempête tropicale Idalia.

Des pluies, des vents et de fortes vagues sont prévus pour les prochaines heures dans cet État ainsi que dans ceux voisins du Yucatán et de Campeche. AFP

La tempête tropicale Idalia s’est formée dimanche dans les eaux des Caraïbes, près du sud-est du Mexique, une zone comptant d’importants lieux touristiques, où elle a provoqué des vents violents et des précipitations, a annoncé le Centre national des ouragans des États-Unis (NHC).

À 18 h 00 GMT, Idalia était à 135 km à l’est de l’île mexicaine de Cozumel, avec des vents soutenus allant jusqu’à 65 km/h, et se déplaçait vers le nord à une vitesse de 4 km/h, selon le NHC. «Un mouvement plus rapide vers le nord est attendu lundi, ce qui fera arriver la tempête sur l’est du golfe du Mexique», a-t-il ajouté.

Une carte du NHC avec la projection de la trajectoire d’Idalia montre qu’elle ne s’approchera pas du territoire mexicain mais qu’elle devrait atteindre mercredi le nord-ouest de la Floride, dans le sud-est des États-Unis, où elle sera devenue un ouragan.

Une semaine après l’ouragan Hilary

Dans l’État mexicain de Quintana Roo, où se trouvent Cancun et d’autres stations balnéaires de la côte Maya, Idalia a apporté des précipitations et des masses nuageuses qui ont contrarié les plans des touristes pour ce dernier week-end des vacances d’été.

Des pluies, des vents et de fortes vagues sont prévus pour les prochaines heures dans cet État ainsi que dans ceux voisins du Yucatán et de Campeche, a averti le Service météorologique national du Mexique.

Le week-end précédent, l’ouragan Hilary, qui a atteint la catégorie 4 sur 5 de l’échelle Saffir-Simpson (entre 210 et 250 km/h), a frappé l’État mexicain de Basse-Californie (nord-ouest), sur la côte Pacifique, y faisant un mort et y endommageant des infrastructures, avant d’entrer sur le territoire américain. Le Mexique est chaque année en proie à des ouragans sur ses côtes Pacifique et Atlantique, généralement entre mai et novembre.

