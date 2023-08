Dôme de chaleur – La canicule se renforce sur le bassin lémanique Des nuits de plus en plus chaudes poussent MétéoSuisse à élever son niveau d’alerte dans la région. Le bassin lémanique passe en alerte canicule de degré 4 (sur 5). Emmanuel Borloz

Le dôme de haute pression sur les Alpes et la vague de chaleur qui l’accompagne n’épargne pas la Suisse et va persister encore quelques jours. MétéoSuisse

Le «dôme de chaleur», cet anticyclone accompagné d’air subtropical qui fait suffoquer la Suisse, avec des températures qui sont montées jusqu’à 36 °C, et une partie de l’Europe, ne faiblit pas. Au contraire, il se renforce. La hausse de température qui l’accompagne «atteindra son paroxysme entre ce dimanche et le milieu de la semaine prochaine. L’isotherme du 0 °C devrait même monter jusque vers 5300 mètres dans la nuit de dimanche à lundi», prévient MétéoSuisse sur son blog, une information relevée par lematin.ch.

Samedi, la barre des 35 °C a été frôlée ou dépassée plusieurs fois: 36,2 °C à Genève, 35,5 °C à Mathod, 35 °C à Sion et à Bâle, 34,9 °C à Delémont et 34,7 °C à Payerne. Jusqu’ici, la fournaise a un peu épargné les températures minimales, qui sont restées relativement fraîches au nord des Alpes.

«Toutefois, avec cette masse d’air très chaud stagnant sur la Suisse et une humidité en légère hausse, les températures minimales sont de plus en plus élevées au fil des jours. C’est comme souvent à proximité des lacs qu’on enregistre les températures minimales les plus élevées, en particulier autour du Léman», poursuit MétéoSuisse.

«Même aux stations moins soumises à l’effet du lac, comme celle de Genève-Cointrin, les températures minimales sont en hausse depuis plusieurs jours. Au premier jour de la canicule, une température minimale de 15,6 °C a été mesurée; samedi cette valeur était de 17,4 °C et ce dimanche matin une température minimale de 18,1 °C a été mesurée. À Vevey-Corseaux, station plus influencée par le lac, le thermomètre n’est pas descendu en dessous de 22,5 °C la nuit dernière.»

Conséquence directe et mécanique de la hausse des températures minimales: les températures journalières moyennes sont en hausse. Les cantons de Vaud et de Genève, où les plans canicule sont déclenchés, sont concernés par ces températures qui grimpent. «Elles devraient dépasser les 27 °C sur le bassin lémanique dès ce dimanche», poursuit MétéoSuisse, qui ajoute que «les températures maximales devraient être situées entre 33 et 35 °C, voire jusqu’à 37 °C dans la région genevoise.» Le bassin lémanique passe donc en alerte canicule de niveau 4 (sur 5)

Ce lundi, la rentrée des classes s’annonce brûlante dans la région. Avant l’espoir d’un peu de frais? «L’alerte canicule est pour l’instant valide jusqu’à jeudi. L’arrivée d’une dépression depuis les îles Britanniques devrait entraîner une baisse de température accompagnée de précipitations en fin de semaine. Toutefois, les dernières modélisations nous montrent que la trajectoire de cette dépression est encore très incertaine et que la baisse de température n’est pas encore acquise pour vendredi. Une prolongation de la canicule (ou simplement des températures élevées pour la saison) au-delà de jeudi est encore possible», répond MétéoSuisse.

