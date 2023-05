Évolution de la langue française – «Métavers» et «infonuagique» font leur entrée dans les dictionnaires Les nouvelles technologies, l’informatique mais aussi la crise du Covid ont influencé les nouvelles éditions des dictionnaires Larousse et Le Robert.

Les dictionnaires contemporains s’adaptent à notre usage de la langue, comme en 2015, quand le mot «Bolos» a fait son apparition dans les pages du Larousse. AFP/Eric Feferberg

Les nouvelles éditions des dictionnaires français Larousse et Le Robert accélèrent leur intégration du vocabulaire des nouvelles technologies et de l’informatique, avec des mots comme «métavers» ou «infonuagique», ont annoncé les deux éditeurs concurrents mardi.

Le métavers est défini par Larousse comme un «univers numérique parallèle et immersif, dans lequel on pourrait évoluer et interagir (travailler, jouer, nouer des relations, etc.), comme dans la vie réelle».

Selon Le Robert, c’est «univers virtuel tridimensionnel persistant qui offre à ses utilisateurs, représentés par des avatars, une expérience interactive et immersive».

Traduire l’anglicisme

L’infonuagique est un terme importé du Canada pour traduire l’anglicisme «cloud»: «ensemble des services informatiques (serveurs, applications, stockage, etc.) accessibles à distance par le réseau Internet» pour Le Robert. Le Larousse est plus concis: «informatique en nuage».

Autre terme qui provient de ce pays: «fureteur», généralement appelé en France navigateur internet, et le verbe «fureter» sur la Toile, synonyme de surfer sur internet pour Le Robert, tandis que le Larousse ne le retient pas.

Le «minage», autrement dit la «validation, en échange d’une rémunération, d’un ensemble de transactions effectuées en cryptomonnaie avant inscription sur une blockchain», est accompagné dans Le Robert de nouveaux sens au verbe «miner» et au nom commun «mineur» (féminin: «mineuse»).

Le Larousse ne retient que «miner»: «valider une transaction en cryptant ses données et son enregistrement dans une blockchain (ou chaîne de blocs), notamment lors des échanges de cryptomonnaie».

Le «webtoon» est une «bande dessinée sud-coréenne publiée en ligne» pour Le Robert. Larousse ne connaît pas encore le mot, et adopte «Youtubeur, youtubeuse».

L’influence du Covid

Le Robert enregistre le retour dans le langage d’une technologie obsolète: «disquette», qui désigne cette fois une «phrase, formule flatteuse, souvent lourde, destinée à séduire quelqu’un». Pour ses linguistes, c’est le côté «ringard» de l’objet qui lui vaut d’être détourné par les jeunes générations.

Dans ce dictionnaire entrent aussi des mots de l’actualité comme «reine consort» ou «complosphère».

Le Larousse a sélectionné «infodémie», la «diffusion large et rapide sur Internet de fausses rumeurs, parfois incongrues, si ce n’est dangereuses», ou encore «télétravaillable», qui «se dit d’un emploi, d’un poste, d’une activité professionnelle que l’on peut exercer en télétravail».

Parmi les nouveaux noms propres du Larousse, on trouve le chanteur belge Stromae ou la styliste anglaise Stella McCartney.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.