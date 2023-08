LIVRES | 12% de rabais pour les abonnés – Métamorphose Du couvent à la vraie vie, il n’est jamais trop tard pour exister pleinement.

Métamorphose DR

Il n’est jamais trop tard pour sortir de l’emprise et revivre!

Sœur cloîtrée pendant 40 ans, manipulée par une mère supérieure tyrannique, Catherine Draveil quitte sa communauté à la suite d’un burn-out, à 60 ans. Cette bouffée d’air frais l’ouvre à une autre forme de révélation, existentielle et non plus divine cette fois, puisqu’elle ne réintégrera jamais le monastère. Avec courage, elle sort de «l’enclos», symbole de toutes les sécurités, pour découvrir l’autre face de l’existence et être elle-même, enfin! Aujourd’hui elle est mariée, collabore à des œuvres caritatives, voyage et goûte au bonheur.

Prix et informations*:

Prix abonnés: Fr. 22.–*

Prix lecteurs: Fr. 25.–*

De Catherine Draveil

Format: 15 x 23,5 cm, 208 pages

Les ouvrages seront livrés avec la facture directement par les éditions partenaires et ne peuvent être groupés que par éditeur. Un délai de livraison de 10 à 20 jours est à prévoir.

Dans la limite des stocks disponibles. Ouvrage également en vente en librairies.

* TVA incluse. Frais de port en sus à la charge des lecteurs: Fr. 3.–.