Retour d’une revue BD mythique - «Métal hurlant» revient chuchoter le futur proche

«Métal hurlant» revient chuchoter le futur proche La fameuse publication des années 1970-1980 rallume la machine à textes et à dessins, prévoyant quatre numéros par an. Boris Senff

La couverture, signée Ugo Bienvenu, de la nouvelle mouture de «Métal hurlant». LDD

«Je suis un enfant de «Métal hurlant.» On découvre l’affirmation dès qu’on passe la couverture, et c’est signé Denis Villeneuve, réalisateur de «Dune», nouvelle adaptation du roman de Frank Herbert.

Un peu d’opportunisme ne fait pas de mal au moment de ressusciter le mythique magazine français, et ils sont nombreux à pouvoir reprendre à leur charge la déclaration du cinéaste, tant la revue fondée par Jean-Pierre Dionnet en 1975 a marqué le paysage d’une pop culture encore naissante par la puissance de son escadron de dessinateurs – Moebius, Druillet, Bilal et tant d’autres, parmi lesquels le Genevois Daniel Ceppi.

Vincent Bernière à la baguette

Après un retour aux affaires avorté entre 2002 et 2004, «Métal hurlant» se remet donc en orbite sous la houlette de Vincent Bernière, écrivain et éditeur.

Jadis mensuel, le rythme baisse à quatre parutions par année, mais, à en juger par le premier numéro qui sort cette semaine, l’épaisseur est au rendez-vous, avec des allures de «mook» fort de près de 300 pages.

L’actualité du futur

Pour son premier coup de réacteur, le magazine s’interroge sur l’actualité du futur. Les temps ont changé et la science-fiction ne vibre plus avec autant d’assurance sur les autoroutes spatiales de l’avenir lointain. Le cyberpunk est passé par là avec ses anticipations dystopiques à plus court terme.

Le présent, technosaturé de numérique, a aussi dépassé certaines prédictions par la droite… Enki Bilal, Alain Damasio et même William Gibson, figures de ces renversements de perspectives, sont tous soumis à l’exercice de l’interview pendant les 50 premières pages rédactionnelles.

À l’enseigne de «Le futur, c’est déjà demain» (aujourd’hui?), les pistes sont appétissantes, mais elles ne sont que moyennement parcourues par la myriade de bandes dessinées qui suivent.

Différents styles et approches

Ces récits autonomes d’une douzaine de pages maximum (pas de suite à attendre) varient les styles et les approches, mais peu d’entre eux parviennent à se rapprocher des paris qu’on fait miroiter au lecteur en introduction, malgré des solutions graphiques parfois virtuoses.

Le meilleur est pour la fin, avec un Ugo Bienvenu qui signe aussi la couverture, un Adam Sillard qui charbonne en couleurs le blues du dentiste et «Le roi nu» de Fabien Vehlmann et Alfred, poussant des cris d’amour hors des écrans. À suivre, comme l’indiquait le titre d’une revue concurrente…

