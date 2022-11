Réseaux sociaux – Meta, la maison mère de Facebook, supprime 11 000 emplois L’entreprise entreprend un plan social de grande envergure dans un secteur technologique lourdement affecté par la crise économique. DÉVELOPPEMENT SUIT

Le logo de Meta lors de la 51e réunion annuelle du Forum économique mondial, WEF, à Davos, le jeudi 26 mai 2022. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Meta, la maison mère de Facebook, a annoncé mercredi la suppression de 11 000 emplois, soit environ 13% de ses effectifs, un plan social de grande envergure dans un secteur technologique lourdement affecté par la crise économique.

«Aujourd’hui, je partage certains des changements les plus difficiles que nous ayons faits dans l’histoire de Meta», a annoncé le patron du groupe, Mark Zuckerberg, dans un message adressé aux salariés. «J’ai décidé de réduire la taille de notre équipe d’environ 13% et de me séparer de 11 000 de nos employés talentueux.»

AFP

