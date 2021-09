Planète réseaux – Mesures et démesure à l’heure du Covid Opinion Patrick-Yves Badillo

La production de statistiques est un élément essentiel de la lutte contre le Covid. En France, le projet CovidTracker, développé par Guillaume Rozier, propose un site web qui est devenu une référence pour l’information sur la progression de la pandémie en France. Cet ingénieur a d’ailleurs été félicité par le PDG d’Apple!

En Suisse, par exemple, l’EPFL développe de nombreux projets pour mesurer et suivre l’épidémie sous différents angles: repérer le virus dans les eaux usées, partager les données à l’échelle internationale, comprendre la propagation de l’épidémie sur la base des données…

À Genève, le professeur Flahault propose régulièrement des analyses résumées sous forme de tweets accessibles et très intéressants, qui donnent des indications précises quant aux tendances de l’épidémie, aux nouveaux variants. Ces analyses peuvent mettre en évidence des paradoxes. Des résultats surprenants. Ou encore, confirmer l’impact extrêmement positif de la vaccination de façon quantitative.

Mais, dans le même temps, c’est autour du terme «mesure» que des problèmes sont apparus lorsque l’on réfléchit aux débats sur le Covid. Rappelons l’étymologie latine du terme «mesure» issu du latin mensurare «mesurer, estimer, évaluer». Dans le cadre du Covid, mesurer c’est donc aussi estimer, évaluer.

«À l’heure du Covid, la principale démesure, c’est l’orgueil de croire que l’on détient la vérité scientifique établie une fois pour toutes.»

Évaluer si des rebonds de l’épidémie sont à prévoir. Évaluer si de nouveaux variants vont arriver. Évaluer si la vaccination est efficace et s’il faut ou non une troisième dose de vaccin. Mesurer, c’est ici détenir les clés des politiques de santé publique!

La production de ces données fait partie des nouvelles disciplines associées au big data. L’une des spécialités s’appelle le nettoyage des données. Il s’agit de produire des données «nettoyées, vérifiées, propres». Malheureusement, comme l’illustre avec humour Christian Lovis (directeur du Service des sciences de l’information médicale aux Hôpitaux universitaires de Genève) dans l’un de ses tweets, si tout le monde est d’accord pour souligner l’extrême importance des données, le nombre de spécialistes qui souhaitent s’engager dans ce travail aride est limité.

Ici se trouve une pierre angulaire de nos sociétés: on a la capacité de mesurer énormément de choses. Mais encore faut-il le faire avec éthique et minutie. Or, paradoxalement, la démesure a pu être observée à de multiples reprises au moment de cette épidémie.

Selon le dictionnaire Littré, la démesure c’est non seulement le manque de mesure, mais c’est aussi la violence et l’orgueil. À l’ère du Covid, la principale démesure, c’est l’orgueil de croire que l’on détient la vérité scientifique établie une fois pour toutes. Alors que le doute est une dimension essentielle pour bien appréhender et contrôler une telle épidémie, sans orgueil. Loin de la démesure, il faut cultiver la modestie du scientifique, telle que préconisée par Gaston Bachelard: «L’homme animé par l’esprit scientifique désire sans doute savoir, mais c’est aussitôt pour mieux interroger.»

Patrick-Yves Badillo Afficher plus Professeur UNIGE à Medi@Lab DR

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.