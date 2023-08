Mesures contre la chaleur à Genève – Les aînés ont profité du cinéma gratuit durant la canicule Cette offre de la Ville de Genève a séduit quelque 260 seniors. Elle prend fin avec la levée de l’alerte cantonale décrétée ce vendredi soir. Aurélie Toninato

Les seniors ont pu assister à des séances dans les cinémas des Scalas, du City et du Nord-Sud jusqu’à 18h. LAURENT GUIRAUD

Le temps de la délivrance a sonné: les météorologues annoncent une forte chute des températures dès ce week-end. De quoi sonner la fin de la fournaise et des dispositifs spéciaux déclenchés par les autorités. Ainsi, le Service du médecin cantonal (SMC) a levé, ce vendredi soir, l’alerte canicule. L’épisode aura duré huit jours consécutifs. Depuis le début du dispositif canicule à Genève en 2004, il s’agit du plus long et du plus intense mesuré si tardivement dans l’été.

Durant ces huit jours de chaleur, les services de secours ont été fortement sollicités – les appels à la centrale d’urgences du 144 ont augmenté de 30% –, tout comme les services communaux et d’aide à domicile qui ont activé leurs mesures spéciales. Si c’est le SMC qui déclenche l’alerte, les partenaires sur le terrain mettent, eux, en œuvre le dispositif élaboré en amont.

Près de 945 appels aux aînés

En Ville de Genève, les personnes qui le souhaitaient pouvaient bénéficier d’un suivi individuel en étant contactées quotidiennement par le Service de la cohésion sociale. «Quelque 950 coups de fil ont été passés, rapporte Manuelle Pasquali de Weck, porte-parole du Département de la cohésion sociale et de la solidarité. Trois appels ont débouché sur un signalement à l’institution de maintien à domicile (IMAD).»

Par ailleurs, cette année, durant l’alerte canicule, les personnes âgées de 75 ans et plus habitant en ville avaient accès gratuitement aux piscines municipales: 63 personnes en ont profité à Varembé où une trentaine d’autres seniors ont demandé des informations au point de santé mobile installé pour l’occasion. Des séances de cinéma, gratuites elles aussi, ont attiré près de 260 personnes dans les salles de l’association Les Scalas.

Soutien aux personnes à risque

D’autres communes ont offert un tel dispositif d’appels, à l’image de Vernier. Les près de 200 habitants de plus de 65 ans suivis à domicile par le service social communal ont pu indiquer s’ils souhaitaient être contactés plus régulièrement durant l’été. «Une cinquantaine a répondu favorablement», rapporte Florian Kettenacker, chef du service de la cohésion sociale.

Cette année, cette proposition a été étendue à tous les Verniolans «car la vulnérabilité lors de fortes chaleurs peut aussi concerner les personnes souffrant de maladies chroniques, par exemple, ou des femmes enceintes, ajoute le responsable. Mais seules quelques personnes ont souhaité être appelées. Cela montre qu’il n’y a peut-être pas un besoin évident de soutien professionnel sur ce sujet chez les moins de 65 ans, et que les individus, même vulnérables, savent trouver d’autres sources de soutien, notamment dans la solidarité de voisinage.»

Les travailleuses sociales complètent ce maillage en intervenant au domicile des seniors qui sollicitent une aide; elles assurent actuellement en moyenne une dizaine de visites chaque jour, pour un soutien social comme un appui aux démarches administratives. «Cela permet de désamorcer certaines situations qui pourraient se dégrader.»

Prévention à l’IMAD

De son côté, dès le mois de mai, l’IMAD a identifié les personnes dites «à risque canicule» parmi ses bénéficiaires, qui font l’objet d’un suivi renforcé durant l’été. Lorsque le Canton déclenche l’alerte canicule, l’IMAD les appelle et effectue une évaluation de leur état de santé, tout en faisant de la prévention. Ces derniers temps, les équipes ont contacté ou rendu visite chaque jour à 2400 personnes identifiées comme particulièrement à risque.

L’IMAD dispose d’un dispositif canicule depuis 2016, réalisé en collaboration avec les partenaires du réseau de soins du canton. Les communes peuvent faire appel à l’institution lors de suspicions de dégradation de l’état de santé, suite aux appels téléphoniques aux aînés, qui ne sont pas accompagnés par l’institution en temps normal.

