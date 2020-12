Encre bleue – Mesures à deux vitesses Julie

VQH

Ils ne savent plus sur quel pied danser! Et encore. L’expression n’est pas la plus appropriée qui soit à la situation… Parce que pour danser, il faut avoir de l’énergie. Or, ils n’en ont plus, tous ces artistes indépendants qui vivent, en temps normal, des cours de dessin, de céramique, de sculpture ou autres formes d’expression artistique.

Depuis le 1er novembre, ces cours dits de loisirs sont en principe fermés. Comme pas mal d’activités d’ailleurs, mais c’est encore un autre sujet.

Or donc, on pourrait penser que les enseignants de ces matières qui font du bien à celles et ceux qui les apprennent sont logés à la même enseigne et que ces lieux créatifs ont tous baissé le rideau. Erreur!