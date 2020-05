Lettre du jour – Mesures à court ou à long terme . Jacques Maire, membre CARPE

Olivier Vogelsand

Bernex, 19 mai Faire les mesures de relance pour perpétuer l’ancien modèle sans changer d’optique (l’aide accordée par la Confédération de 1,9 md de francs suisses pour le transport aérien) a quelque chose de pathétique de la myopie et des compagnies aériennes et du gouvernement.

Les premières devraient comprendre que cette crise leur donne l’occasion de prendre de la hauteur. Au lieu de ne vendre que des vols, elles pourraient changer d’approche marketing et penser: prestations de déplacement (répondre à un besoin de base). L’avion étant un moyen certes, mais le train aussi!

Ces prestations doivent servir l’intérêt commun qui est la contrainte climatique, occultée par la crise pandémique.



On scrute avec angoisse les chiffres de l’évolution de la pandémie et cela tous les matins. Pour la contrainte climatique on se satisfait de promesses, souvent non contraignantes, pour l’an 2030 ou 2050. Qui sera encore là pour s’en souvenir dans dix ou trente ans, alors que nos engagements du 31 décembre sont déjà oubliés le 3 janvier!...



«Un avantage à court terme entraîne souvent un désavantage à long terme, comme un désavantage à court terme entraîne un avantage à long terme». Dans le cas présent, la transition écologique demandera, pour être supportable par les entreprises et pour être équitable pour la population, des aides de l’État souvent importantes. C’est aussi valable pour les compagnies aériennes. Elles devraient comprendre qu’avec les aides massives de l’État pour sortir de la crise pandémique, ce dernier sera fauché pour une deuxième tournée et cela pour un temps certain. L’avantage d’avoir raisonné à court terme se retournera contre elles car les contraintes environnementales et de la société civile seront de plus en plus fortes. […]

Quant à l’État, il doit aussi se mettre dans l’approche d’un prestataire de services pour le bien commun et le long terme. Appliquer la Constitution et ses articles sur l’environnement est un avantage à long terme, et céder aux pressions des lobbies est un avantage à court terme qui va coûter bien plus cher qu’il ne rapporte maintenant. Ceci au déni de l’intelligence collective et des générations de nos enfants et petits-enfants…