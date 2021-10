Football – Messi sauve Paris, le Sheriff arrêté Vainqueur de Leipzig grâce à un doublé de son génial Argentin (3-2), le PSG reste en tête de son groupe. Tout comme le Sheriff Tiraspol, toutefois défait par l’Inter Milan (1-3). Sport-Center

Lionel Messi a permis au PSG de renverser le RB Leipzig, ce mardi soir. AFP

Manchester City a fait le travail à Bruges, en ouverture de la soirée de Ligue des champions mardi. Sur une pelouse où le PSG, leur bourreau lors du précédent match (0-2), avait été accroché lors de la 1re journée (1-1), les joueurs de Pep Guardiola ne se sont pas laissés surprendre (5-1). Ils ont temporairement repris les commandes du groupe A, avec 6 points, avant que les Parisiens ne renversent Leipzig sur leur pelouse (3-2).

Sans surprise dominateur dès le coup d’envoi, City prenait les devants à la demi-heure de jeu. Cancelo, dans la surface, se trouvait à la retombée d’une somptueuse ouverture de Foden et concluait de près de l’extérieur (30e). Mahrez obtenait ensuite un penalty qu’il convertissait lui-même (43e).

En très bonne posture à la pause, les visiteurs ne ralentissaient pas la cadence dans le second acte. Walker, l’autre latéral mancunien, imitait Cancelo et y allait aussi de sa réalisation. Lancé dans la surface par l’inévitable De Bruyne, l’international anglais remportait son face-à-face avec Mignolet (53e). Entré à la 65e, le jeune milieu offensif Palmer (19 ans) faisait trembler les filets moins de deux minutes plus tard (67e), s’offrant ainsi le premier but de sa carrière en Ligue des champions.

Bruges sauvait l’honneur par l’intermédiaire de Vanaken (81e) mais Mahrez parachevait l’œuvre des Cityzens dans la foulée (84e).

Mis sous pression par ce résultat, le PSG a répondu, non sans se faire peur. La faute à une équipe de Leipzig accrocheuse, qui a su se relever de l’ouverture du score précoce de Mbappé (9e). Silva (28e) et Mukiele (57e) permettaient aux Allemands de renverser le score et espérer repartir du Parc des Princes avec les 3 points mais Messi a pointé le bout de son nez. L’Argentin de poche a tout d’abord remis le PSG à égalité (67e), puis il a transformé un penalty d’une audacieuse panenka (74e).

Le vice-champion de France s’en sort bien et reste donc en tête du groupe, avec 7 points.

Le Sheriff redescend sur terre

Dans le groupe D, le Sheriff Tiraspol est redescendu de son nuage après ses deux victoires initiales. En déplacement à San Siro, les Moldaves ont offert son premier succès de la phase de poules à l’Inter Milan (3-1). Menés suite à un but d’Edin Dzeko (34e), ils pensaient pouvoir réussir un nouveau coup lorsque Thill, l’auteur du but victorieux face au Real Madrid il y a trois semaines (2-1), égalisait d’un magnifique coup franc brossé (52e). Mais la joie sera de courte durée: Vidal remettait les Intéristes devant (58e), avant que De Vrij fasse le break (67e).

En parallèle, le Real Madrid s’est amusé du Chakhtior Donetsk (5-0) grâce notamment à un doublé de Vinicius Junior et une nouvelle banderille de Benzema. Au classement, le Sheriff Tiraspol reste donc leader mais voit revenir le Real à égalité de points (6). L’Inter est 3e, avec 4 points.

Dans le groupe C, l’Ajax a remporté haut la main le choc l’opposant au Borussia Dortmund de Kobel et Akanji (4-0). Le contre son camp de Reus dès la 11e minute lançait la difficile soirée des Marsupiaux. Blind (25e), Antony (57e) et Haller (72e) alourdissaient la marque et offraient une 3e victoire consécutive aux Amastellodamois. Ces derniers prennent le large en tête, devant leur adversaire du soir (6 points).

Derrière figure le Sporting Portugal (3 points), vainqueur de Besiktas en début de soirée (3-1). Le défenseur central Coates a signé un doublé (15e, 27e) en première période. Entre-temps, Larin avait remis les Turcs à hauteur de leurs adversaires (24e). Sarabia, sur penalty (44e), et Paulinho, en fin de rencontre (89e), alourdissaient le score. 3e, le Sporting garde espoir dans la course à la qualification pour les 8es de finale. Pour Besiktas, en revanche, il faudra un exploit.

