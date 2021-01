Une recette d’hiver – Mes poireaux sont à croquettes Comment utiliser les légumes des saisons froides. David Moginier

Bien sûr, vous trouvez des tomates en hiver, sans le moindre goût et venues de bien trop loin pour être honnêtes. Il faut donc se tourner vers des légumes d’hiver au moment de cuisinier. Savoir varier les recettes de ces derniers pour éviter l’ennui. Hélas, trois fois hélas, on n’a pas toujours mille idées pour ces ingrédients souvent rustiques. En voici une: des croquettes de poireaux à la ricotta, à servir pour l’apéro ou en plat, c’est vous qui voyez, hein!

Ingrédients pour quatre en plat: 250 g de semoule de couscous, 4 poireaux, 120 g de ricotta, huile d’olive, sel et poivre du moulin, une petite botte de persil plat.

Faites cuire le couscous à la vapeur ou dans une passoire au-dessus d’une casserole d’eau.

Nettoyez les poireaux, ôtez les parties vertes dures, puis coupez-les en rondelles fines. Faites-les dorer gentiment dans une poêle avec un peu d’huile d’olive.

Ciselez le persil.

Mélangez la semoule, les poireaux, la ricotta et le persil. Salez et poivrez. Formez des petites boulettes dans vos mains. Posez-les sur une plaque à four recouverte de papier sulfurisé.

Enfournez-les dans un four préchauffé à 180°C pour une vingtaine de minutes, en retournant les boulettes à mi-cuisson. Elles doivent être joliment dorées.