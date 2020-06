Conseils en sexualité – «Mes fantasmes me troublent» Surgies du tréfonds de la conscience, les images qui soutiennent notre érotisme peuvent être source d’incompréhension. Nicolas Leuba

Dessin d’illustration Lavipo

«Lorsque je me masturbe, des images apparaissent dans mon esprit et me dégoûtent. Je ne comprends pas pourquoi je pense à ça et j’aimerais comprendre ce qui m’arrive.»