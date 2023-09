Mes bons plans musique – La Bâtie renoue avec ses soirées festives jusqu’au bout de la nuit De Rebeka Warrior à Jeanne Added en passant par Andrina Bollinger, le festival genevois est au diapason de la création féminine contemporaine. Fabrice Gottraux

La musicienne française Rebeka Warrior, Julia Lanoë à la ville, se produira derrière les platines vendredi 1er septembre à la salle communale de Plainpalais pour le 47e festival de La Bâtie. NADINE FRACZKOWSKI

C’est une femme qui ouvrira les feux de la 47e Bâtie. La Chica, Sophie Fustec à la ville, origines franco-vénézuéliennes, voix tendre et subtile, est attendue ce vendredi 1er septembre à l’Alhambra. Son modus operandi: un habillage synthétique pour une chanson hispanophone se mouvant dans la matière éthérée des songes. Elle sera accompagnée du Suisse Marino Palma, alias «El Duende».

Et c’est une femme également qui clôturera cette même édition du grand festival genevois, Jeanne Added, autre artiste de l’Hexagone, dont le troisième album, très pop, très synthétique lui aussi «By Your Side» publié en 2022, suggère les émotions électroniques que le public genevois devrait consommer live dimanche 17 septembre, à l’Alhambra également.

Il y aura des concerts, il y aura des DJ. Dix-neuf rendez-vous pour la scène. Avec Sandor et Sabrina Bellaouel samedi 2 septembre au Groove, là où la jeunesse de Genève se meut sous le regard bienveillant des autorités municipales. Avec cette «caravane» apprêtée par le label Cheptel comme on arme un navire pour la conquête des grands espaces: retenir entre autres musiciennes du cru Bandit Voyage au Moulin Fabry de Satigny dimanche 3 septembre, de quoi se divertir du centre-ville, ou encore Milla Pluton, jeune autrice au verbe véloce, à suivre de l’autre côté de la frontière, le 8 septembre dans les Ateliers Bermuda à Sergy – autre occasion de voir du pays.

Large programme, que le volet musical de la 47e Bâtie, qui convie son lot de figures locales représentatives de la création contemporaine, ainsi le duo Citron Citron encore, au Théâtre Les Salon les 13 septembre. Quelques garçons bien installés aussi, le jazzman Léo Tardin et son «piano illustré», performance mêlant claviers et dessins floraux réalisés sur le vif, mardi 5 septembre dans les locaux de l’école de chant et de théâtre Catalyse dans le quartier de Grange-Canal. Compter avec Louis Jucker encore, trois représentations les 6 et 7 septembre au Théâtre du Galpon, au bord du Rhône sous le bois de La Bâtie, tiens! Où le musicien chaux-de-fonnier, l’étonnant touche-à-tout, donnera à entendre les instruments de son invention, pour une «Suitcase Suite» partagée avec le Nouvel Ensemble Contemporain.

On vous en passe, certainement des meilleures encore, tous genres confondus. Outre la Zurichoise Andrina Bollinger, formidable chanteuse d’obédience folk pop, en co-plateau avec Anna Aaron le 12 septembre au Chat Noir, puis seule le 14 au Pavillon Stéphane Hessel de Gaillard (cette année, le festival mène plus d’une incursion en France voisine), notre attention se portera sur ce qui, de loin, constitue l’une des propositions les plus intrigantes de la manifestation, l’organiste nord-américaine Kali Malone. À elle, les grandes orgues de la Cathédrale Saint-Pierre, dimanche 3 septembre, pour une séquence expérimentale, qu’on prévoit des plus minimalistes. Kali Malone ne sera pas seule, puisqu’un certain Stephen O’Malley, guitariste de son état, leader du groupe metal SUNN O))), fameux pour ses drones cataclysmiques, lui donnera la réplique.

Cette programmation haute en couleur, on la doit à Thomas Van Daele, nouveau responsable du volet musical de La Bâtie. Le Neuchâtelois, qui a œuvré pour le centre culture Ebullition, à Bulle, avant de s’engager dans le festival Les Georges à Fribourg, prend la suite de Neil Galuba, cinq ans au même poste, ce dernier travaillant désormais pour le club alternatif La Gravière, à Genève.

Enfin, sept soirées dansantes jalonneront les deux semaines que dure La Bâtie. Sept nuits festives, comme le festival n’en avait pas connu depuis quatre ou cinq ans, depuis les années d’avant le Covid. Il y a là en effet la volonté des organisateurs de renouveler avec un certain état d’esprit qui prévalait dans ledit lieu central de la manifestation, en l’occurrence la Salle communale de Plainpalais, rebaptisée La Notte. Qui mieux alors pour lancer les feux ce vendredi 1er septembre que l’éruptive Rebeka Warrior. Pas avec son tonitruant duo Sexy Sushi, ni avec cet autre projet techno, Kompromat partagé avec Vitalic. Cette fois, l’inénarrable Julia Lanoë se produira seule aux platines pour un DJ set qu’on espère explosif.

