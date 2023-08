Mes bons plans danse – On se bouge après la léthargie estivale La Bâtie revient sonner l’éveil culturel de la rentrée. Sur 72 titres tous genres confondus, le festival en consacre 14 à la fièvre chorégraphique. Morceaux choisis. Katia Berger

Dans «The Köln Concert», les sept interprètes du chorégraphe Trajal Harrell traduisent en mouvements physiques la célèbre prestation de Keith Jarrett. RETO SCHMID

Debout là-dedans! Comme chaque fin d’été, à peine dissipée la première sonnerie d’école, La Bâtie agite sa clochette. Les rideaux de fer se lèvent en grinçant, les théâtres ont briqué leur foyer, on croit entendre les foules s’ébrouer déjà. Et sur le site web du festival, la billetterie crépite. «Quoi? Plus de places pour Anne Teresa de Keersmaeker? Mais ses «Suites» de Bach étaient mon choix numéro un!» fulminent les retardataires.

Pour secouer les cultureux assoupis, Claude Ratzé et son équipe ont disposé dans la région pas moins de 72 réveille-matin prêts à retentir du 31 août au 17 septembre. Si le contingent musical écrase les autres par le nombre, la catégorie dévolue à la danse contient tout de même 14 entrées. Et comme tous les chorégraphes au garde-à-vous n’ont pas la notoriété de la Flamande affichant complet, un petit florilège maison ne sera pas forcément de trop.

Harrell fait Jarrett

Créé cet été à Avignon, «The Romeo» de Trajal Harrett met ses 17 interprètes au service d’un amour commun à toutes les cultures, tous les âges et tous les genres. ORPHEAS EMIRZAS

Deuxième dans l’ordre décroissant de la renommée internationale, l’Américain Trajal Harrell honore les festivaliers d’un double rendez-vous. Du 11 au 13 septembre, au Pavillon de l’ADC, il incarnera avec six danseurs l’un des sommets de l’improvisation jazz, «The Köln Concert» de Keith Jarrett. Créée en plein Covid, la pièce inocule dans le respect des distances réglementaires des éléments empruntés au voguing, à la statuaire antique et au butô japonais pour mieux chanter la fusion du corps et du piano. Les 15 et 16, il déménagera à la Comédie pour y donner son ode à l’amour arc-en-ciel tout juste révélée à Avignon, «The Romeo».

L’amour à Beyrouth

Le Libanais Ali Chahrour présentera trois pièces au festival: ici «The Love Behind my Eyes», ou le don de sa nudité d’un jeune homme à son amant. CANDY WELZ

Chez Ali Chahrour, dont La Bâtie invite trois productions récentes, c’est l’érotisme gay qui se voit magnifié dans «The Love Behind my Eyes». Le chorégraphe libanais y narre par le geste cette splendide idylle (qui se fera nomade du 10 au 13 sept.): comment un jeune homme séduit par son reflet nu dans le miroir d’un hammam court offrir son apparence à son amant – on frôle la poésie du grand Constantin Cavafy. Attachement filial, en revanche dans «Du temps où ma mère racontait» (les 8 et 10, en divers lieux aussi), et passion de la maturité dans «Iza Hawa» (10, 15 et 16 au Théâtre Pitoëff), toujours au cœur d’une Beyrouth meurtrie.

L’«auto-bio-choréo-graphie» de Bel

À 58 ans, le Français expose sa vie et son œuvre, agrémentés de sa pensée, dans «Jérôme Bel (2021)». LAURENT PHILIPPE

Pour la sixième fois d’une carrière entamée en 1994, le trublion de la danse contemporaine Jérôme Bel fait son crochet par le Festival de Genève. Au «Jérôme Bel (1995)» de ses débuts, le chorégraphe français répond par un «Jérôme Bel (2021)» en forme de bilan provisoire. Réglé comme une conférence, le spectacle (14 et 15 sept. au gamMAH) retrace chronologiquement le parcours de l’artiste, qu’il commente lui-même, extraits de films à l’appui. L’opportunité pour Bel de reformuler ses engagements artistiques et politiques, mais aussi de repréciser de façon réflexive sa défense du dénuement.

Le corps et l’esprit

Seize interprètes en tout incarnent les «Highlands» de Mal Pelo, quatrième et dernier volet d’une série consacrée à Bach. TRISTÁN PÉREZ-MARTÍN

Consolation: comme Anne Teresa de Keersmaeker, la compagnie espagnole Mal Pelo explore en long, en large et en travers l’œuvre du Cantor de Leipzig. Le «Highlands» à voir le 12 septembre au Château Rouge d’Annemasse marque la quatrième étape d’un Bach Project démarré en 2005 par les meneurs du groupe, María Muñoz et Pep Ramis. Huit danseurs, quatre chanteurs et quatre musiciens y fouillent ensemble les «hautes terres» sacrées, striées d’ombre et de lumière mais vierges de frivolité, qu’engendra le génie baroque.

L’affolement de la règle

La Montréalaise Catherine Gaudet signe «Les jolies Choses», une création de 2022. CIE CATHERINE GAUDET

En provenance du Québec, Catherine Gaudet présente une pièce paradoxalement plus abstraite malgré son titre prosaïque. Créées juste après le confinement, ses «Jolies Choses» conjuguent l’épure à la complexité mathématique. Trois danseurs et deux danseuses s’y calent de tout leur corps sur quatre notes harmoniques égrenées par la bande-son, comme autant de métronomes que perturbent imperceptiblement des états d’âme. Les 4 et 5 septembre à la Salle du Lignon, l’endurance jusqu’au chaos.

Deux créations locales

Que voit-on de la mort, se demande la chorégraphe romande Maud Blandel dans «L’Œil nu». GREGORY BATARDON

Formée à la Manufacture et à la HEAD, Maud Blandel poursuit sa réflexion chorégraphique sur le temps. Avec cette coproduction de La Bâtie, de l’ADC et de l’Arsenic lausannois, «L’Œil nu», elle associe astrophysique et autobiographie pour se focaliser simultanément sur l’extinction d’un corps céleste et sur l’implosion du corps de son père. Avec ses six protagonistes, elle s’interroge surtout du 1er au 4 septembre au Pavillon de l’ADC sur la perception possible, ici, d’une désintégration qui advient ailleurs…

Dans «Gimme a break!!!», Baptiste Cazaux se libère du capitalisme en secouant la tête. NELSON SCHAUB

Du 6 au 9 septembre, on pourra enfin s’attendre à une belle surprise du côté de L’Abri, qui n’en est pas avare. Toujours à l’affût de la fissure sous le vernis, son ancien artiste associé Baptiste Cazaux nous révélera «Gimme a break!!!» une recherche solo sur le lâcher-prise comme méthode de désaliénation pour s’affranchir du capitalisme. Dans sa quête de l’élan vital, le jeune danseur fera notamment appel au «headbanging», cette façon de secouer la tête en rythme, propre au rock, au metal et à la musique punk. Yeah.

