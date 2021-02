Minisérie Netflix – «Bir Başkadır» lève le voile sur la Turquie contemporaine Depuis novembre, les huit épisodes de la série turque offre une plongée providentielle dans une Istanbul tiraillée. Katia Berger

Öykü Karayel atteint des sommets d’interprétation en campant Meryem, femme de ménage à la tête bien faite, dans «Bir Baskadir» de Berkun Oya. DR

En dehors de la politique musclée de son président Recep Tayyip Erdogan, avouons que le grand public occidental ne sait pas grand-chose de la Turquie actuelle. Si sa littérature et sa musique ouvrent quelques brèches dans l’ignorance générale, en cinéma, il faut remonter au grand Yilmaz Güney et aux années 1970-1980 pour se faire une image des réalités quotidiennes du pays. Dans ce désert, on ne peut que saluer la diffusion sur Netflix, depuis le 12 novembre dernier, de la série «Bir Başkadır», dont les qualités ne se limitent du reste pas à renseigner sur la société istanbuliote contemporaine.

Synopsis

Au cœur de ce portrait choral réalisé par le metteur en scène de théâtre et réalisateur de films Berkun Oya: Meryem, une jeune musulmane qui, à force de trop en faire et de trop réfléchir, perd pied et s’évanouit. Fréquemment. Ses syncopes sont le point de départ d’une ronde sociologique, d’une tarentelle de personnages auxquels elle donne la main sans même forcément en avoir conscience. Le visage d’Ökyü Karayel, qui interprète l’héroïne, dessine un paysage où se perçoit la moindre brise mentale, et que traversent, en huit épisodes, deux psychanalystes, une paysanne violée, un ex-soldat reconverti en videur, un imam en veuvage, une actrice de soap opera ou une jeune lesbienne se préparant à tomber le voile.

«Berkun Oya révèle les clivages auxquels son pays est confronté par une lorgnette moins politique que morale.»

Tous les jours, Meryem accomplit un long périple depuis la banlieue rurale où elle vit avec son tyran de frère, sa belle-sœur dépressive et leurs deux enfants, jusqu’au building du centre-ville où elle fait des ménages pour le compte d’un jet-setteur dont elle est secrètement amoureuse. En proie aux malaises qui résultent de son surmenage, elle consulte en parallèle une psy urbaine qui voit son foulard d’un mauvais œil et le «Hodja» du village qui la conseille en se référant au coran. Sur ce canevas relativement simple, cet aller-retour journalier, viennent se broder plusieurs drames familiaux intriqués, sur lesquels Meryem pose un regard qui dépasse largement en acuité et en bienveillance ceux de ses guides spirituels.

Intelligence et modernité

On ne s’étonne pas que cette minisérie sous-titrée en dix-huit langues porte, dans sa version internationale, le titre «Ethos». Comme nombre d’artistes de l’Iran voisin, Berkun Oya révèle les clivages auxquels son pays est confronté par une lorgnette moins politique que morale. Fenêtre entrouverte sur les questions religieuse, féministe, générationnelle, identitaire ou sexuelle, «Bir Başkadır» (à traduire par «c’est différent», «c’est unique») a été suivi par des millions de Turcs dès les premiers jours de son lancement, et a suscité de vifs débats au sein des réseaux sociaux, de la presse, et de l’intelligentsia. Pour nous, loin du Bosphore, c’est simplement une bouffée d’intelligence bienvenue.