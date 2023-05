Festival de Cannes – Merve Dizdar, première Turque prix d’interprétation féminine L’actrice de 36 a décroché ce samedi soir le prix d’interprétation féminine à Cannes.

À 36 ans, Merve Dizdar est la première actrice turque à décrocher le prix d’interprétation féminine à Cannes pour son rôle de Nuray dans «Les herbes sèches» de Nuri Bilge Ceylan. Palme d’or sur la Croisette en 2014, le réalisateur turc lui a confié le rôle d’une militante blessée dans un attentat et portant une prothèse, qui tente de se reconstruire.

Deniz Celiloglu y incarne Samet, un enseignant venu de la ville, oscillant entre désespoir et misanthropie et plongé dans cette région rurale d’Anatolie, minée par le renoncement. À travers l’histoire de Samet, qui pense en être à la fin de son service obligatoire dans cette région et qui espère depuis longtemps une mutation prochaine à Istanbul, l’auteur aborde les répercussions psychologiques de l’éloignement ressenti, le sentiment d’isolement, d’aliénation et d’exclusion. Le film dépeint également le difficile combat quotidien que doivent mener les habitants de cette région, ainsi que les dynamiques de la trame géographique, ethnique ou sociale qui les entoure.

Merve Dizdar, qui a suivi des études d’art dramatique et débuté au théâtre, a tourné dans son premier film, «Bir Ses Böler Geceyi» ("A Noise in the Night"), en 2011 avant de poursuivre dans des séries télévisées. En 2020, elle est très remarquée dans la comédie «War of the Eltis», l’un des plus gros succès en salles en Turquie. Avant elle, deux acteurs turcs avaient reçu en 2003 le prix d’interprétation masculine, Muzaffer Özdemir et Mehmet Emin Toprak, pour leur rôle dans «Uzak» du même Nuri Bilge Ceylan.

Le personnage qu’elle joue dans «Les herbes sèches» «mène un combat pour son existence et a surmonté beaucoup de difficultés», a réagi Merve Dizdar après l’annonce de son prix.

Tourner avec Ceylan, «pour moi, c’était une sublime expérience. Mon personnage n’était pas très détaillé dans le scénario, il fallait l’interpréter», avait-elle expliqué devant la presse après la projection du film lors de la compétition. Travailler avec Nuri Bilge Ceylan «est quelque chose de très valorisant», avait ajouté l’actrice, qui n’a découvert le long-métrage terminé que la veille de sa présentation. «On était comme dans un laboratoire au début du tournage, sur les sentiments, les personnages. Ce réalisateur est exceptionnel. Tourner, c’était comme une danse où les sentiments se mélangent».

